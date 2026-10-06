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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

پوستر «دهکده دیوانه» همزمان با معرفی بازیگران منتشر شد

پوستر «دهکده دیوانه» همزمان با معرفی بازیگران منتشر شد

پوستر نمایش «دهکده دیوانه» به کارگردانی آیدا باستانی همزمان با معرفی بازیگران و عوامل اجرایی این اثر نمایشی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «دهکده دیوانه» نوشته نیل سایمون با ترجمه شهرام زرگر و کارگردانی آیدا باستانی، از ۱۵ مهر در بوتیک هنر ایران روی صحنه می‌رود که در آستانه اجرا از پوستر این اثر نمایشی رونمایی شد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: مردی جوان وارد محلی می‌شود که ساکنان احمقی دارد و برای ایجاد تغییر، دچار مصائب خنده‌داری می‌شود.

رضا نجفیان، حسین موسوی، تینا سرمیلی، سلینا پوررحمی، فرهاد جاسبی، نیما عین‌الوند، سعید ابراهیمی، یونس گنجی، شهرزاد جوان، فاطمه سرلک و حمیدرضا شوشتری به ترتیب ورود به صحنه بازیگران این نمایش هستند.

محسن میرزاخانی تهیه‌کننده، حسین موسوی دستیار کارگردان، شانا زیودار طراح گریم، شیدا بیگی مجری گریم، متین هویدا آهنگساز، سعید ابراهیمی مدیر تبلیغات، مژگان عباسپور مسئول تبلیغات و صوفیا ناصری مجری نور و صدا، دیگر عوامل «دهکده دیوانه» هستند.

اجرای این نمایش از ۱۵ مهر، هر روز ساعت ۱۹:۱۵ در بوتیک هنر ایران خواهد بود و پیش‌فروش بلیت آن از یکشنبه ۱۲ مهر آغاز شده است.

بلیت‌های «دهکده دیوانه» از طریق سایت تیوال قابل تهیه است.

کد مطلب 6969502

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