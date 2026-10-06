آغاز اجرای دوباره «رویای آمریکایی» در تئاتر هامون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه، اجرای آغازین دور سوم نمایش «رویای آمریکایی» برگرفته از نمایشنامه «باغ وحش شیشه‌ای» نوشته تنسی ویلیامز به کارگردانی علی حضرتی، شب گذشته ۱۳ مهر در سالن شماره یک تئاتر هامون، روی صحنه رفت. تهیه کنندگی این اثر بر عهده محمد ذوالفقاری است و دراماتورژی این نمایش را علی حضرتی و هلیا خدابخش بر عهده دارند. علی احمدی نیز به عنوان مشاور کارگردان، گروه را همراهی می‌کند.

امیر ‌کردی، نیوشا ‌نیک‌بخش، زهره ‌خزایی، احمدرضا ‌میررجبی، محمدجواد ‌رضوانی، یاسین ادیبی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

«رویای آمریکایی» برداشتی هجوآمیز و پارودیک از «باغ‌وحش شیشه‌ای» تنسی ویلیامز است؛ تلاشی برای بازخوانی جهان اثر از زاویه‌ای طنزآمیز و متفاوت.

دیگر عوامل این نمایش ۷۵ دقیقه‌ای عبارتند از امیر خطیبی، مجری طرح: امیر پارسائیان‌مهر، طراح نور: میلاد ‌الهی، طراح پوستر و گرافیک: علیرضا ‌محمدیان، طراح لباس: نازنین ‌میچانی، عاطفه ‌کبیری، طراح و مجری گریم: ملیکا ‌حسین، طراح صحنه: سهیلا ‌عزیزی، آرمین ‌کامران، مدیر پروژه: مهیار ‌مسیب ‌زاده، مدیر تولید: آرمین ‌کامران، دستیار اول کارگردان: مبینا ‌گل ‌یخ، جانشین تهیه‌کننده: باران ‌برومند، دستیار دوم کارگردان: محدثه ‌رحیمی، مدیر صحنه: ریحانه ‌ثابتی، دکوراتور: اورمان صاحبی، دستیار صحنه: کیارش ‌قاجار، یگانه ‌صفدری، دستیار لباس: سما ‌گلپایگانی، اپراتور نور: مهدی ‌گیوی، مهندس و اپراتور صدا: حسام ‌سیاوشی، مدیر تبلیغات: امیر ‌پارسائیان‌مهر، مشاور رسانه: پارسا ‌اسماعیلی، مدیریت محتوا، کارگردان تیزر: سپهر ‌علی‌محمدی، موشن گرافیک: مجتبی ‌رحامیان، عکاس: رضا ‌جاویدی، فیلمبردار و عکاس پشت‌صحنه: عارف ‌سلجوقی، تولید محتوای اجرایی: مهبد ‌نصیری و آرینا احمدپور.

دور سوم اجرای «رویای آمریکایی» محصول کمپانی بین‌المللی KIMIA ARTS است.

در خلاصه این اثر آمده است: «این خانه پر از حرف است؛ از گذشته، از آینده، از آدم‌هایی که رفته‌اند و آدم‌هایی که هنوز نیامده‌اند.‌ اما ظاهراً هیچ‌کس حواسش به چیزی که همین حالا در این خانه می‌گذرد نیست.»

دور سوم نمایش «رویای آمریکایی» در مهر ۱۴۰۵ هر شب به جز شنبه‌ها، ساعت ۱۹ در سالن یک تئاتر هامون روی صحنه می‌رود و علاقه مندان این نمایش می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.