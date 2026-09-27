به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایران‌شهر، «میزری» نوشته ویلیام گلدمن و با ترجمه شهرام زرگر، از چهارشنبه ۸ مهر ساعت ۱۹ اجراهای خود را در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز می‌کند.

سامان دارابی، الهه زحمتی و عباس موسوی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

عوامل این نمایش عبارتند از محمدحسن درباغی‌فرد مجری طرح، سینا ییلاق‌بیگی طراح صحنه، علی کوزه‌گر طراح نور، محمد موحدنیا طراح گرافیک، مهسا اسمعیل‌زاده طراح لباس، شایان صفوی موسیقی و طراحی صدا، زهره قنبری طراح گریم، رضا جاویدی عکاس، میلاد جعفری طراح تصویر و سازنده تصویر، گپ استودیو تیزر و موشن‌گرافی، امیر دلفانی مدیر اجرا، ژوان رهنما دستیار کارگردان، عباس موسوی مدیر صحنه، کیمیا آدینه منشی صحنه، آیدا سرمست مدیر تبلیغات، و نازنین غلام‌زاده مجری صدا.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.