به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «کارنامه‌ بُندارِ بیدخش» نوشته هنرمند فقید بهرام بیضایی، شنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۹ در خانه فرهنگ و هنر یک اتفاقِ ساده خوانده می‌شود.

ساناز پوردشتی و مهدی وحیدروش نقش‌خوانان این جلسه از بیضایی‌خوانی هستند.

پیش از این ۵ نمایشنامه از آثار زنده‌یاد بهرام بیضایی شامل «غروب در دیاری غریب»، «آرش»، «اژدهاک»، «ضیافت» و «چهار صندوق» در قالب پروژه بیضایی‌خوانی طی ۲۳ اجرا در ۱۲ مکان فرهنگی مستقل تهران به مدیریت کیوان کثیریان، اجرا شده‌اند.

دیگر عوامل پروژه بیضایی‌خوانی عبارتند از مدیر اجرایی و برنامه‌ریزی: رومینا مهدوی، مجری طرح: اردوان زینی سوق، دستیاران اجرایی: شراره کریمی، عسل کاظمی، نیلوفر سلیمی، عرفان وکیلی، ارتباط با رسانه: ستاره نجف‌آبادی، تهیه‌کننده: موسسه فرهنگی‌هنری هفت رخ.