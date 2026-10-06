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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

بیضایی‌خوانی به «کارنامه‌ بُندارِ بیدخش» رسید

بیضایی‌خوانی به «کارنامه‌ بُندارِ بیدخش» رسید

 «کارنامه‌ بُندارِ بیدخش» در تازه‌ترین جلسه از سلسله جلسات بیضایی‌خوانی به کارگردانی کیوان کثیریان نمایشنامه خوانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «کارنامه‌ بُندارِ بیدخش» نوشته هنرمند فقید بهرام بیضایی، شنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۹ در خانه فرهنگ و هنر یک اتفاقِ ساده خوانده می‌شود.

ساناز پوردشتی و مهدی وحیدروش نقش‌خوانان این جلسه از بیضایی‌خوانی هستند.

پیش از این ۵ نمایشنامه از آثار زنده‌یاد بهرام بیضایی شامل «غروب در دیاری غریب»، «آرش»، «اژدهاک»، «ضیافت» و «چهار صندوق» در قالب پروژه بیضایی‌خوانی طی ۲۳ اجرا در ۱۲ مکان فرهنگی مستقل تهران به مدیریت کیوان کثیریان، اجرا شده‌اند.

دیگر عوامل پروژه بیضایی‌خوانی عبارتند از مدیر اجرایی و برنامه‌ریزی: رومینا مهدوی، مجری طرح: اردوان زینی سوق، دستیاران اجرایی: شراره کریمی، عسل کاظمی، نیلوفر سلیمی، عرفان وکیلی، ارتباط با رسانه: ستاره نجف‌آبادی، تهیه‌کننده: موسسه فرهنگی‌هنری هفت رخ.

کد مطلب 6969474

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