اعلام جزئیات یک نشست علمی به نام بهرام بیضایی در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر با همکاری مجموعه تئاتر شهر سومین دوره نشست های تخصصی نقد کتاب را با محوریت ادای احترام به زنده یاد بهرام بیضایی در ۲ بخش «میراث بهرام بیضایی» و بررسی پروژه پژوهشی و تالیفی «دانشنامه آثار بهرام بیضایی» اختصاص داده است.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته مطالب مطرح شده در این نشست تخصصی توسط دست اندرکاران برنامه «کتاب خانه» رادیو نمایش به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی نیز ضبط و در فرصت های مختلف پخش خواهند شد.

در بخش اول این نشست که روز پنجشنبه شانزدهم مهر به دبیری حسین تفنگدار، همراهی جعفر غلامپور، محمدرضا غلامی و زهرا تفنگدار به عنوان همکاران دبیرخانه و میزبانی تالار مشاهیر تئاتر شهر برگزار می شود، آئین گشایش و نشست تخصصی «میراث بهرام بیضایی» با سخنرانی سهیلا نجم و الهام باقری از پژوهشگران و مدرسان دانشگاه همراه با تک نوازی سه تار محسن کبیرنژاد پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

نقد و بررسی کتاب «دانشنامه آثار بهرام بیضایی» نوشته فرشید قلی پور هم بخش بعدی این برنامه است که طی آن رامتین شهبازی و سیدحسن (رضا) حسینی از پژوهشگران و مدرسان دانشگاه با میزبانی محسن ثقفی پژوهشگر به ارائه نقطه نظرات درباره این اثر تالیفی و پژوهشی می پردازند.

سومین نشست تخصصی نقد کتاب کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر ساعت ۱۷ روز پنجشنبه شانزدهم مهر در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقه مندان و مخاطبان است.