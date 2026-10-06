به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وابتا اینفو، واتس‌اپ با اعمال تغییراتی در سازوکار دسترسی کاربران، استفاده از این پیام‌رسان در دستگاه‌های مجهز به سیستم‌عامل‌های قدیمی را محدود کرده و هشدارهای امنیتی جدیدی نیز برای کاربران نسخه‌های غیررسمی ارائه کرده است.

هنگامی که کاربران در برخی دستگاه‌های مجهز به نسخه‌های قدیمی اندروید و iOS تلاش می‌کنند وارد واتس‌اپ شوند، این پیام‌رسان از آنها می‌خواهد برای ادامه استفاده، سیستم‌عامل دستگاه خود را به‌روزرسانی کنند. این محدودیت بدون توجه به نسخه واتس‌اپ نصب‌شده روی دستگاه اعمال می‌شود.

واتس‌اپ اکنون با معرفی هشدارهای امنیتی جدید، اقدامات حفاظتی خود را یک گام فراتر برده است. کاربرانی که از دستگاه‌هایی با سیستم‌عامل‌های قدیمی استفاده می‌کنند، ممکن است با پیامی مواجه شوند که دسترسی آنها به واتس‌اپ را تا زمان به‌روزرسانی سیستم‌عامل مسدود می‌کند. این محدودیت از طریق سرور اعمال می‌شود و بنابراین کاربران برای رفع آن نیازی به نصب نسخه جدید واتس‌اپ ندارند. این تغییر شامل دستگاه‌های اندرویدی و iOS می‌شود.

همچنین واتس‌اپ در پستی درباره نسخه بتای به‌روزرسانی 2.26.35.1 اندروید، از قابلیت امنیتی دیگری خبر داده است. بر اساس این تغییر، کاربرانی که حساب خود را از طریق نسخه‌ها یا کلاینت‌های غیررسمی واتس‌اپ وب متصل می‌کنند، هشداری در بخش «دستگاه‌های متصل» (Linked Devices) دریافت خواهند کرد که آنها را به استفاده از کلاینت رسمی واتس‌اپ ترغیب می‌کند.

این اقدام پس از حادثه‌ای انجام شده است که طی آن واتس‌اپ به حدود ۲۰۰ کاربر در ایتالیا اطلاع داد دستگاه‌های آنها از طریق یک نسخه جعلی از این برنامه در معرض خطر قرار گرفته است.

پیام‌رسان متعلق به متا با اعمال این تغییرات در حال تقویت سازوکارهای امنیتی مرتبط با دسترسی به حساب‌های کاربری است تا خطر استفاده از نسخه‌های غیررسمی و دستگاه‌های آسیب‌پذیر را کاهش دهد.