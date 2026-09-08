برقراری تماس با واتس اپ بدون حساب کاربری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وابتااینفو، کاربران با اتکا به این قابلیت می تواند از طریق یک لینک وب سایت مطمئن به تماس بپیوندند و نیازی نیست اپ واتس اپ را نصب کنند یا یک حساب کاربری جدید بسازند.

این پیام رسان به میزبان تماس امکان می دهد مهمانان را قبل از پیوستن به تماس، تایید کند.

این در حالی است که نسخه به روزرسانی واتس اپ بتا ۲.۲۵.۲۲.۱۳ برای اندروید ویژگی چت های مهمان معرفی شد. این ویژگی به کاربران امکان می دهد افراد دیگر را بدون حساب کاربری به گفتگو دعوت کنند. مهمان مذکور لینکی دریافت می کند، آن را در مرورگر خود باز می کند و بدون دانلود اپ به چت می پیوندد. واتس اپ وب یک شناسه خاص برای هر بار چت ایجاد می کند. واتس اپ از این شناسه برای ایجاد کلید رمزگذاری که گفتگو را سر به سر رمزگذاری می کند، استفاده می کند. همان فناوری از پیام های معمول در واتس اپ محافظت می کند برای چت های خاص حتی با وجود آنکه مهمان حساب کاربری در پلتفرم نداشته باشد، به کار می رود.

چت مهمان در را برای دسترسی به حساب واتس اپ فراهم می کرد اما این ویژگی فقط پیام های چت را پوشش می داد. واتس اپ هم اکنون از لینک های تماس برای کاربران با حساب کاربری در این پلتفرم پشتیبانی می کرد اما در این وضعیت هر دو طرف چت باید اپ را از قبل نصب می کردند.

واتساپ بالاخره مشغول تغییر این الزامات است و این پلتفرم به طور خاص مشغول آزمایش ویژگی است که به کاربران امکان می دهد بدون حساب کاربری و از طریق یک لینک به تماس ها بپیوندند. فناوری به کار رفته در این فرایند همان فناوری است که در چت های مهمان به کار می رود. در تماس های مهمان، طرف مقابل لینک را در مرورگز خودباز می کند و بدون ایجاد یک حساب کاربری وارد تماس می شود.

میزبان با کمک این ویژگی می تواند یک لینک تماس را درگزینه تماس ها بسازد. میزبان در این بخش می تواند نوع تماس را انتخاب و لینک را کپی کند. هنگامیکه کاربران لینک را با دریافت کننده به اشتراک بگذارند، طرف مقابل می تواند لینک را بازکند.