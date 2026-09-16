هوش مصنوعی حساب واتس اپ را برای کاربران مدیریت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک‌کرانچ، متا اعلام کرده است فرایند راه‌اندازی WhatsApp Business که پیش از این می‌توانست برای توسعه‌دهندگان زمان‌بر و خسته‌کننده باشد، اکنون با کمک هوش مصنوعی ساده‌تر شده است.

پیش از این، توسعه‌دهندگان برای راه‌اندازی سرویس باید میان ابزارها و خدمات مختلف، از جمله کنسول توسعه‌دهندگان، جابه‌جا می‌شدند و مراحل را به‌صورت دستی انجام می‌دادند. اکنون می‌توانند تنها با یک عامل هوش مصنوعی مورد اعتماد خود گفت‌وگو کنند و توضیح دهند چه چیزی نیاز دارند. عامل هوش مصنوعی نیز فرایند راه‌اندازی و تنظیم WhatsApp Business را انجام می‌دهد.

این قابلیت به کمک WhatsApp Business Tools MCP فراهم شده است؛ سروری مبتنی بر MCP یا Model Context Protocol (پروتکل زمینه مدل) که یک عامل هوش مصنوعی برای برنامه‌نویسی، مانند Claude، Cursor، Codex یا ChatGPT، را به پلتفرم WhatsApp Business متصل می‌کند.

این اقدام نشان می‌دهد متا در حال گسترش مجموعه سرورهای MCP خود است. این شرکت پیش‌تر نیز سرورهایی برای مدیریت تبلیغات، نظارت بر تنظیمات اپلیکیشن‌ها و سایر خدمات اجتماعی ارائه کرده بود. سرور جدید به‌طور مشخص با هدف تسهیل راه‌اندازی و ورود کسب‌وکارها به WhatsApp Business طراحی شده است.

شرکت‌های فناوری دیگری نیز سرورهای MCP ارائه کرده‌اند. این سرورها به عامل‌های هوش مصنوعی امکان می‌دهند با رعایت سطح دسترسی تعیین‌شده، به‌صورت مستقیم با سرویس‌هایی مانند واتساپ، گیت‌هاب یا اسلک تعامل داشته باشند.

به زبان ساده، MCP را می‌توان یک پل ارتباطی استاندارد میان عامل هوش مصنوعی و سرویس‌های مختلف دانست. به این ترتیب، کاربر به‌جای انجام دستی مراحل در چند صفحه و بخش تنظیمات، می‌تواند درخواست خود را به عامل هوش مصنوعی اعلام کند و این عامل از طریق MCP اقدامات لازم را در سرویس موردنظر انجام دهد.