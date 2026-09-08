به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای کاربران کودکان و نوجوان در این کشور، اکنون این اقدام گام بعدی دولت این کشور در جهت بهبود ایمنی آنلاین است.

براساس پیش نویس قانون ارائه شده به دولت، شبکه های اجتماعی موظف خواهند بود به کاربران اطلاع رسانی کنند و به آنها حق انتخاب را درباره محتوایی که به طور پیش فرض در فید شان نمایش داده می شود، بدهند.

کاربران می توانند محتوای پیش فرض فید خود را طوری انتخاب کنند که محتوای شخصی سازی شده توسط یک الگوریتم برای آنها نمایش داده شود یا محتوایی که با الگوریتم توصیه می شود را انتخاب نکنند و در عوض فقط پست های دوستان و خالقان محتوایی که فالو دارند را تماشا کنند.

آنتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا در این باره می گوید: این اصلاحاتی معقول، واقع‌بینانه و عملی است. اقدام مذکور به کاربران امکان انتخاب می دهد و اگر شرکت های بزرگ فناوری از قوانین ما پیروی نکنند، آنها را در قبال بی عملی شان پاسخگو می کند.

شرکت متا پلتفرمز، مالک فیس بوک، اینستاگرام و واتس اپ و همچنین آلفابت، مالک گوگل به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده اند.

چنین به نظر می رسد که استرالیا از قانون سرویس های دیجیتال اتحادیه اروپا پیروی می کند که از سال ۲۰۲۴ میلادی پلتفرم ها را ملزم کرده امکان غیرفعال کردن پروفایل‌سازی را برای کاربران فراهم کنند. هرچند اجرای قوانین با چالش روبرو شد و رگولاتورها گله دارند.

به گفته آلبانز اقدام «فید من، روش من» پلتفرم های دیجیتال را ملزم می کند اقداماتی که برای برطرف کردن خطرات متوجه کاربران استرالیایی به کار گرفته اند را مستندسازی و تضمین کنند آنها در گذر زمان تاثیرگذار باقی بمانند.

عدم پیروی از این قانون جریمه ای تا سقف ۷۹ میلیون دلار آمریکایی برای پلتفرم های اجتماعی درپی خواهد داشت و از سوی دیگر eSafty ، رگولاتور اینترنت استرالیا وظیفه اجرا و تضمین پیروی از قوانین را بر عهده دارد.

این رگولاتور همچنین امکان صدور هشدار برای شرکت های فناوری بزرگ دارد تا آنها به سرعت محتوای مخرب، مرتبط با هرزنگاری و غیرقانونی را حذف کنند.