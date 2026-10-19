به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، در همین راستا واتس اپ مشغول آزمایش استیکرهای صوتی روی نسخه اندروید است که به کاربران امکان می دهد صوت های شخصی سازی خود را به استیکرهایی که از عکس ها و ویدئو ساخته شده اند، بچسبانند. اپ مذکور همچنین مشغول کار روی حذف حاشیه های دور استیکر و بازطراحی باکس نوشتن پیام در چت است.

این ویژگی نخست در نسخه اندروید ۲.۲۶.۴۱.۳ مشاهده شد و پس از آن وب سایت اندروید اتوریتی فایل APK نسخهٔ ۲.۲۶.۴۱.۱۱ را دست‌کاری کرد و موفق شد این قابلیت را به کار بیندازد که امکان بررسی دقیق‌تر نحوه عملکرد این استیکرهای صوتی را فراهم کرد.

واتس اپ برای ساخت استیکر از عکس ها می تواند یک آیکون موج صوتی(sound-wave icon ) اضافه کند که به کاربران امکان ضبط صدای خودشان یا استفاده از یک فایل صوتی موجود را می دهد. کلیپ ها را می توان به مدت ۱۰ ثانیه فعال کرد و دریافت کنندگان می توانند روی آیکون صدا برای پخش آن ضربه بزنند.

علاوه بر آنچه گفته شد، استیکرهای متحرکی ساخته شده از ویدئوها نیز همین روند را طی می کنندو به طور خودکار کلیپ صوتی پنج ثانیه ای از ویدئو اصلی را همراه خود دارند. کاربران می توانند این کلیپ صوتی را یک فایل صوتی ضبظ شده دیگر جایگزین کنند.

در کنار این موارد واتس اپ مشغول آزمایش باکس نوشتن پیام دو خطی نیز است. پس زمینه نوشتار پیام فعلی، محتوا را فشرده می کند و چند آیکون را در یک ردیف نشان می دهد اما در طراحی اجدید احتمالا فضای تایپ کردن به خط بالایی منتقل می شود و قابلیت های کنترل بیشتری در بخش پایینی ایجاد خواهد شد. این پس زمینه سبب می شود فضای بیشتری برای نوشتن پیام بدون آنکه کاربر منو رادر هربار استفاده زیرو رو کند، فراهم شود.

هر دو تغییر گفته شده همچنان در حال توسعه هستند و واتس اپ تاریخی برای عرضه آنها اعلام نکرده است.