به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی نشست مجمع خیرین سلامت استان اردبیل، با ادای احترام به رهبر شهید و فرماندهان شهید و کودکان میناب و قدردانی از حضور اعضای مجمع خیرین سلامت، اظهار کرد: مجموعه‌های مردمی امروز نقش ویژه‌ای در توسعه کشور دارند و استفاده از توان مردم یکی از بهترین راهکارها برای عبور از مشکلات و تنگناهاست.

وی با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در توسعه کشور افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت و ساخت‌وساز، تقویت بخش خصوصی یک ضرورت است و تجربه فعالیت‌های بخش خصوصی در استان اردبیل نشان می‌دهد که با فعال‌کردن این ظرفیت می‌توان اقدامات مؤثری انجام داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل با اشاره به فعالیت‌های اخیر خیرین گفت: در روزهای گذشته حدود ۶ میلیارد تومان لوازم‌التحریر در مناطق محروم توزیع شده و خیرین همچنین برای حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر از افرادی که به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط، در معرض حذف از طرح مسکن ملی قرار داشتند، حدود ۵ میلیارد تومان کمک کرده‌اند.

آیت‌الله عاملی با بیان اینکه مردم ایران از روحیه عطوفت و کمک برخوردارند، اظهار کرد: این روحیه یک سرمایه بزرگ اجتماعی است و باید از ظرفیت آن برای حل مسائل مختلف جامعه استفاده کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های مجمع خیرین سلامت استان اردبیل گفت: از نزدیک شاهد اقدامات این مجموعه در حوزه بهداشت و درمان هستم و خیرین سلامت تاکنون در پروژه‌های مختلف، از اقدامات کوچک تا طرح‌های بزرگ، نقش مؤثری داشته‌اند.

مراجعه مستقیم به متخصص هزینه‌های درمان را افزایش می‌دهد

امام‌جمعه اردبیل بر ضرورت توسعه ارتباط مجمع خیرین سلامت با خیرین خارج از کشور و تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: باید ماهیت و آثار کمک‌های خیرین در حوزه بهداشت و درمان به شکل مناسب در فضاهای مجازی برای مردم و خیرین تبیین شود تا بتوان از این ظرفیت بیش‌ازپیش استفاده کرد.

آیت‌الله عاملی با اشاره به‌ضرورت گسترش فرهنگ استفاده از نظام ارجاع افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا خدمات سلامت بر اساس نظام ارجاع ارائه می‌شود و استفاده از این نظام می‌تواند هزینه‌های درمان را برای مردم کاهش دهد. خودم و خانواده‌ام نیز در زمان بیماری از نظام ارجاع استفاده می‌کنیم و مستقیماً به پزشک متخصص مراجعه نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: امروز در جامعه این تصور شکل‌گرفته که با بیمارشدن یک کودک یا فرد، باید بلافاصله به پزشک متخصص مراجعه کرد، درحالی‌که این رویکرد هزینه‌های بیشتری به خانواده و نظام سلامت تحمیل می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل با تأکید بر نقش علما، ائمه جمعه و رسانه ملی در فرهنگ‌سازی برای استفاده از نظام ارجاع گفت: افرادی که ارتباط مستقیم با مردم دارند و صداوسیما باید برای آشنایی و تشویق مردم به استفاده از نظام ارجاع برنامه‌ریزی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد استفاده از ظرفیت تهاتر نفت برای اجرای پروژه‌های بیمارستانی استان اردبیل را مطرح کرد و گفت: همان گونه که از ظرفیت تهاتر نفت برای اجرای طرح‌های راه‌سازی و آبرسانی استفاده می‌شود، با بهره‌گیری از حمایت نمایندگان مجلس، می‌توان پروژه‌های بیمارستانی استان اردبیل را نیز در این مسیر قرارداد.