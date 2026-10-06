  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

پلیس مازندران در جشنواره صدرا درخشید؛ رد رشوه ۳ میلیاردی

پلیس مازندران در جشنواره صدرا درخشید؛ رد رشوه ۳ میلیاردی

ساری- رئیس پلیس آگاهی مازندران از تقدیر پنج نفر از کارکنان اداره عملیات ویژه این پلیس در جشنواره صدرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد با اشاره به عملکرد کارکنان این پلیس در برخورد با جرایم سازمان‌یافته اظهار کرد: پنج نفر از کارکنان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان به دلیل عملکرد مطلوب و روحیه درستکاری در شناسایی و انهدام باند حرفه‌ای موسوم به «سارقان در حال حرکت» در جشنواره صدرا (روایتگر پلیس قهرمان) مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی افزود: در جریان تحقیقات تخصصی درباره این پرونده، خانواده یکی از متهمان با هدف اثرگذاری بر روند رسیدگی، ابتدا شش سکه تمام بهار آزادی را به مأموران پیشنهاد کردند و در ادامه نیز پیشنهاد اهدای شش سکه دیگر مطرح شد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ارزش مجموع این پیشنهاد را بیش از سه میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی بدون توجه به این پیشنهاد، ضمن رد قاطعانه رشوه، روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده را با جدیت ادامه دادند.

خورشاد با بیان اینکه این باند در پرونده‌ای با بیش از ۴۰ فقره سرقت تحت تعقیب و تحقیقات پلیسی قرار داشت، افزود: ارزش اموال مسروقه در این پرونده حدود ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: رد این پیشنهاد مالی قابل توجه، بیانگر تعهد حرفه‌ای و پایبندی کارکنان پلیس آگاهی به اصول اخلاقی و قانونی است و نشان می‌دهد مأموران انتظامی در انجام وظایف خود، منافع عمومی و تأمین امنیت مردم را در اولویت قرار می‌دهند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران خاطرنشان کرد: تقدیر از کارکنان این مجموعه در جشنواره صدرا، جلوه‌ای از تلاش و درستکاری مأمورانی است که در مسیر مقابله با جرایم و تأمین امنیت جامعه فعالیت می‌کنند

کد مطلب 6969639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها