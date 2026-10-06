پلیس مازندران در جشنواره صدرا درخشید؛ رد رشوه ۳ میلیاردی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد با اشاره به عملکرد کارکنان این پلیس در برخورد با جرایم سازمان‌یافته اظهار کرد: پنج نفر از کارکنان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان به دلیل عملکرد مطلوب و روحیه درستکاری در شناسایی و انهدام باند حرفه‌ای موسوم به «سارقان در حال حرکت» در جشنواره صدرا (روایتگر پلیس قهرمان) مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی افزود: در جریان تحقیقات تخصصی درباره این پرونده، خانواده یکی از متهمان با هدف اثرگذاری بر روند رسیدگی، ابتدا شش سکه تمام بهار آزادی را به مأموران پیشنهاد کردند و در ادامه نیز پیشنهاد اهدای شش سکه دیگر مطرح شد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ارزش مجموع این پیشنهاد را بیش از سه میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی بدون توجه به این پیشنهاد، ضمن رد قاطعانه رشوه، روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده را با جدیت ادامه دادند.

خورشاد با بیان اینکه این باند در پرونده‌ای با بیش از ۴۰ فقره سرقت تحت تعقیب و تحقیقات پلیسی قرار داشت، افزود: ارزش اموال مسروقه در این پرونده حدود ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: رد این پیشنهاد مالی قابل توجه، بیانگر تعهد حرفه‌ای و پایبندی کارکنان پلیس آگاهی به اصول اخلاقی و قانونی است و نشان می‌دهد مأموران انتظامی در انجام وظایف خود، منافع عمومی و تأمین امنیت مردم را در اولویت قرار می‌دهند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران خاطرنشان کرد: تقدیر از کارکنان این مجموعه در جشنواره صدرا، جلوه‌ای از تلاش و درستکاری مأمورانی است که در مسیر مقابله با جرایم و تأمین امنیت جامعه فعالیت می‌کنند