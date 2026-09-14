به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و افزایش گشت‌های هدفمند پلیس آگاهی، فعالیت دو فرد سابقه‌دار که قصد ورود به منطقه در روزهای پایانی هفته را داشتند، تحت رصد مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و پایش تحرکات این افراد، موفق شدند متهمان را در جریان ارتکاب سرقت غافلگیر و دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: در بازرسی از متهمان، ابزار و تجهیزات مورد استفاده برای انجام سرقت نیز کشف و ضبط شد.

خورشاد با اشاره به انجام تحقیقات تخصصی از متهمان بیان کرد: این افراد که سابقه سرقت داشته و غیربومی هستند، در جریان بازجویی‌های فنی به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت از منازل و اماکن خصوصی در مناطق ییلاقی اعتراف کردند.

وی از معرفی متهمان به مراجع قضایی خبر داد و گفت: تحقیقات پلیس برای شناسایی دیگر جرایم احتمالی و همچنین بررسی نقش افراد دیگر در این سرقت‌ها همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران با تأکید بر استمرار طرح‌های پیشگیرانه و گشت‌های هدفمند پلیس تصریح کرد: برخورد با سارقان و مخلان امنیت شهروندان با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری مجرمان ادامه خواهد داشت.