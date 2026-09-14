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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار غیربومی در مازندران

دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار غیربومی در مازندران

ساری- رئیس پلیس آگاهی مازندران از شناسایی و دستگیری دو سارق سابقه‌دار غیربومی در جریان اجرای عملیات سرقت در یکی از شهرستان‌های کوهپایه‌ای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و افزایش گشت‌های هدفمند پلیس آگاهی، فعالیت دو فرد سابقه‌دار که قصد ورود به منطقه در روزهای پایانی هفته را داشتند، تحت رصد مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و پایش تحرکات این افراد، موفق شدند متهمان را در جریان ارتکاب سرقت غافلگیر و دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: در بازرسی از متهمان، ابزار و تجهیزات مورد استفاده برای انجام سرقت نیز کشف و ضبط شد.

خورشاد با اشاره به انجام تحقیقات تخصصی از متهمان بیان کرد: این افراد که سابقه سرقت داشته و غیربومی هستند، در جریان بازجویی‌های فنی به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت از منازل و اماکن خصوصی در مناطق ییلاقی اعتراف کردند.

وی از معرفی متهمان به مراجع قضایی خبر داد و گفت: تحقیقات پلیس برای شناسایی دیگر جرایم احتمالی و همچنین بررسی نقش افراد دیگر در این سرقت‌ها همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران با تأکید بر استمرار طرح‌های پیشگیرانه و گشت‌های هدفمند پلیس تصریح کرد: برخورد با سارقان و مخلان امنیت شهروندان با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری مجرمان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6946834

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