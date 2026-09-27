انهدام باند سرقت ۴۵۰ گرم طلا در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی گزارش وقوع یک فقره سرقت، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت و تحقیقات تخصصی برای شناسایی عاملان آغاز شد.

وی افزود: بررسی‌های انجام شده نشان داد متهمان با بهره‌گیری از ارتباط و آشنایی خانوادگی با مالباخته، اعتماد وی را جلب کرده و از این طریق شرایط لازم برای اجرای نقشه سرقت را فراهم کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی موفق شدند اعضای این باند چهار نفره را شناسایی و دستگیر کنند.

خورشاد با اشاره به ادامه تحقیقات پس از دستگیری متهمان گفت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد سارقان حدود ۴۵۰ گرم طلای سرقتی را در تهران به فردی که در زمینه خرید اموال مسروقه فعالیت داشت، فروخته‌اند.

وی بیان کرد: متهمان پس از دریافت وجه حاصل از فروش طلا، آن را به دلار تبدیل کرده و پس از تقسیم میان اعضای باند، بخشی از این مبلغ را برای خرید خودرو و موتورسیکلت هزینه کرده بودند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از شناسایی و دستگیری مال‌خر مرتبط با این پرونده نیز خبر داد و گفت: در جریان عملیات کارآگاهان، مقداری از طلاهای مسروقه نیز کشف شد.

خورشاد خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی محل نگهداری باقی‌مانده اموال مسروقه و کشف سایر عواید حاصل از این سرقت همچنان ادامه دارد.

وی در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی و طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.