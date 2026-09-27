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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

انهدام باند سرقت ۴۵۰ گرم طلا در مازندران

انهدام باند سرقت ۴۵۰ گرم طلا در مازندران

ساری- رئیس پلیس آگاهی مازندران از انهدام باند چهار نفره‌ای خبر داد که با سوءاستفاده از اعتماد یک خانواده، ۴۵۰ گرم طلا را به سرقت بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی گزارش وقوع یک فقره سرقت، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت و تحقیقات تخصصی برای شناسایی عاملان آغاز شد.

وی افزود: بررسی‌های انجام شده نشان داد متهمان با بهره‌گیری از ارتباط و آشنایی خانوادگی با مالباخته، اعتماد وی را جلب کرده و از این طریق شرایط لازم برای اجرای نقشه سرقت را فراهم کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی موفق شدند اعضای این باند چهار نفره را شناسایی و دستگیر کنند.

خورشاد با اشاره به ادامه تحقیقات پس از دستگیری متهمان گفت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد سارقان حدود ۴۵۰ گرم طلای سرقتی را در تهران به فردی که در زمینه خرید اموال مسروقه فعالیت داشت، فروخته‌اند.

وی بیان کرد: متهمان پس از دریافت وجه حاصل از فروش طلا، آن را به دلار تبدیل کرده و پس از تقسیم میان اعضای باند، بخشی از این مبلغ را برای خرید خودرو و موتورسیکلت هزینه کرده بودند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از شناسایی و دستگیری مال‌خر مرتبط با این پرونده نیز خبر داد و گفت: در جریان عملیات کارآگاهان، مقداری از طلاهای مسروقه نیز کشف شد.

خورشاد خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی محل نگهداری باقی‌مانده اموال مسروقه و کشف سایر عواید حاصل از این سرقت همچنان ادامه دارد.

وی در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی و طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

کد مطلب 6960390

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