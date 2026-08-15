به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سینماشهر، بیست و یکمین هفته از سال جاری در حالی سپری شد که با توجه به فرارسیدن ایام سوگواری پایان ماه صفر و تعطیلی سالن‌های سینما از روز سه‌شنبه الی پنجشنبه‌ هفته گذشته در بازه زمانی شنبه ۱۷ مرداد تا پایان روز جمعه ۲۳ مرداد، سینماهای سراسر کشور میزبان ۲۵۱ هزار و ۲۷۱ مخاطب شدند و گیشه سالن‌ها نیز به فروشی معادل ۳۵ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان رسیدند.

پردیس سینمایی کوروش با ۱۵ هزار و ۵۰۶ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۳ هزار و ۲۱۹ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۸ هزار و ۲۰ مخاطب، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۶ هزار و ۵۲۰ مخاطب و پردیس سینمایی آزادی با ۵ هزار و ۹۹۱ مخاطب در رتبه‌های اول تا پنجم فروش سینماها در هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم‌های سینمایی «زنده‌شور» ساخته کاظم دانشی با ۱۱۱ هزار و ۸۵۹ مخاطب، «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۹۳ هزار و ۱۵۰ مخاطب، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با ۱۶ هزار و ۹۱۶ مخاطب، «لباس شخصی» به کارگردانی امیرعباس ربیعی با ۶ هزار و ۹۰۵ مخاطب و «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی نیز با ۴ هزار و ۴۰۶ مخاطب، پنج فیلم پر فروش هفته گذشته نامیده شدند.