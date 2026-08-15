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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

فروش ۳۵ میلیاردی سینما در هفته‌ای که گذشت

فروش ۳۵ میلیاردی سینما در هفته‌ای که گذشت

سینماهای سراسر کشور در حالی بیست‌ویکمین هفته از سال جاری را سپری کردند که با توجه به فرارسیدن ایام سوگواری پایان ماه صفر، سالن‌ها به فروشی معادل ۳۵ میلیارد تومان دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سینماشهر، بیست و یکمین هفته از سال جاری در حالی سپری شد که با توجه به فرارسیدن ایام سوگواری پایان ماه صفر و تعطیلی سالن‌های سینما از روز سه‌شنبه الی پنجشنبه‌ هفته گذشته در بازه زمانی شنبه ۱۷ مرداد تا پایان روز جمعه ۲۳ مرداد، سینماهای سراسر کشور میزبان ۲۵۱ هزار و ۲۷۱ مخاطب شدند و گیشه سالن‌ها نیز به فروشی معادل ۳۵ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان رسیدند.

پردیس سینمایی کوروش با ۱۵ هزار و ۵۰۶ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۳ هزار و ۲۱۹ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۸ هزار و ۲۰ مخاطب، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۶ هزار و ۵۲۰ مخاطب و پردیس سینمایی آزادی با ۵ هزار و ۹۹۱ مخاطب در رتبه‌های اول تا پنجم فروش سینماها در هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم‌های سینمایی «زنده‌شور» ساخته کاظم دانشی با ۱۱۱ هزار و ۸۵۹ مخاطب، «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۹۳ هزار و ۱۵۰ مخاطب، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با ۱۶ هزار و ۹۱۶ مخاطب، «لباس شخصی» به کارگردانی امیرعباس ربیعی با ۶ هزار و ۹۰۵ مخاطب و «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی نیز با ۴ هزار و ۴۰۶ مخاطب، پنج فیلم پر فروش هفته گذشته نامیده شدند.

کد مطلب 6917132
ندا زنگینه

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