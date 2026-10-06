اکران آنلاین «مشق امشب» به مناسبت هفته کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، از عصر یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸، فیلم مستند «مشق امشب» (TONIGHTS HOMEWORK) همزمان با هفته کودک اکران آنلاین خود را به طور اختصاصی در بخش سینما آنلاین فیلم نت آغاز می کند.

«مشق امشب» به کارگردانی مشترک اشکان نجاتی و مهران نعمت‌اللهی، مستند مستقلی است که با نگاهی به فیلم «مشق شب» عباس کیارستمی ساخته شده است. در این فیلم علاوه بر تحقیق در مورد رسالتی که عباس کیارستمی در نظر داشت، به انگیزه های دانش آموزان امروز، چالش‌های پیشرو و مسائل و معضلاتی که در نظام آموزشی پیش‌رو دارند و از نگاه جامعه دور مانده، پرداخته شده است.

این فیلم ۷۰ دقیقه‌ای که حضورهای جهانی موفقی داشته است، با نگاهی به فیلم «مشق شب» عباس کیارستمی لایه‌های پنهانی از نظام آموزشی امروز را که از دید جامعه پنهان مانده است، به تصویر می‌کشد.

عوامل «مشق امشب» که محصول سال ۱۴۰۰ است، عبارتند از طراح و کارگردان: اشکان نجاتی و مهران نعمت‌اللهی، مدیر فیلمبرداری: حامد فرشته‌حکمت، صدابردار: فرید پیرایش، صداگذار: سیدرضا گدازگر، تدوین: وحید گلستان، دستیار تدوین: مطهره روحینیا، طراح تیتراژ: کورش پارسانژاد، دستیار اجرایی تیتراژ: محمد مهرانفر، برنامه ریز: مرجان پروین‌حسینی، منشی صحنه: مهسا معارف‌خواه، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، ساخت تیزر: ماهک منصوریان، مدیر تولید: منصور غلامی، عکاس: غلامرضا بهرامی، الناز افتخاری و زهره لطفی، طراح سایت: ایمان نعمت‌اللهی، مترجم: صنم کلانتری، زیرنویس: پوریا صدر، مدیر تدارکات: حسین کریمی، طراح پوستر: سیدجعفر ذهنی، طراح لوگو: سعید سلیمی، تهیه‌کننده: اشکان نجاتی و مهران نعمت‌اللهی، عرضه و پخش بین‌الملل: محمد اطبایی و مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.

«مشق امشب» پیش از این در سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «ایدفا» در آمستردام هلند و در شصت و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زلین جمهوری چک حضور پیدا کرده است و همچنین در شهر لندن نیز روی پرده سینمای Bertha DocHouse رفته است. این مستند در بخش مستندهای اجتماعی- انتقادی بیست و چهارمین جشنواره فیلم مستند لیوبلیانای کشور اسلوونی و چهل و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم استانبول ترکیه نیز به نمایش درآمده است.

ساخته مشترک اشکان نجاتی و مهران نعمت‌اللهی عنوان برترین مستند را در بخش فیلم‌های مستند هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ایرانی در زوریخ سوییس دریافت کرده و با تصمیم دبیر جشنواره منشور طلایی کوروش نیز به این مستند اختصاص پیدا کرده است.