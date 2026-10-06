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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

فیلم پنجم کارگردان «منطقه مورد علاقه» بی سروصدا در حال شکل گرفتن است

فیلم پنجم کارگردان «منطقه مورد علاقه» بی سروصدا در حال شکل گرفتن است

جاناتان گلیزر کارگردان «منطقه مورد علاقه» تایید کرد که در حال نوشتن فیلم بعدی خود است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، جاناتان گلیزر در جلسه پرسش و پاسخی که برای مستند جدیدش «شادی شادی‌ها» در جشنواره فیلم نیویورک برگزار شد، گفت که در حال نوشتن فیلم بعدی خود بود که کار به ساختن این مستند کشیده شد.

گلیزر که به کم حرفی معروف است و به ندرت اخبار مرتبط با کارهایش را به‌روزرسانی می‌کند، با همین اظهار نظر گذرا تأئید کرد که پروژه بعدی‌اش در حال انجام است.

«شادی شادی‌ها» اواخر پائیز سال پیش (۲۰۲۵)، در طول جلسات «ابی‌رود» برای ساخت آلبوم خیریه «هلپ ۲» گروه «وارچایلد»، فیلمبرداری شد. به این ترتیب می‌توان گفت گلیزر تا اواخر سال گذشته کاملا درگیر نوشتن فیلم جدیدش بود.

وی تابستان گذشته هم در جشنواره «سینما ریتروواتو» در بولونیا خبر داد که ایده جدیدی دارد که در حال شکل‌گیری است.

او آن زمان گفته بود: چیزی در ذهنم دارم که به زودی آن را به یک فیلم تبدیل خواهم کرد و به زودی نوشتن را شروع می کنم.

و حالا با توجه به این جمله جدید می‌دانیم که او این کار را کرده است. گلیزر یک جمله مهم دیگر هم گفت و آن اینکه قصد ندارد در ۱۰ سال آینده مرخصی بگیرد.

او در طول ۲۵ سال فقط ۴ فیلم بلند کارگردانی کرده است: «جانور جنسی» (۲۰۰۰)، «تولد» (۲۰۰۴)، «زیر پوست» (۲۰۱۳) و «منطقه مورد علاقه» (۲۰۲۳). وی با آخرین فیلم جایزه بزرگ کن را برد و ۲ جایزه اسکار، از جمله بهترین فیلم بلند بین‌المللی، را از آن خود کرد.

در مورد فیلم جدید هم باید گفت تا زمانی که فیلم روی پرده سینما نرود، نخواهیم دانست گلیزر بی‌سروصدا چه چیزی ساخته است!

این کارگردان ۶۱ ساله انگلیسی، در اسکار ۲۰۲۴ از اقدامات رژیم صهیونیستی و کشتار مردم فلسطین به شدت انتقاد کرد و پس از آن هم در صف حمایت از مردم غزه حضوری جدی داشته است.

کد مطلب 6969498

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