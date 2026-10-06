به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عیسی‌خانی با اشاره به فرارسیدن هفته ملی کودک گفت: امسال این هفته از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری، علمی، آموزشی و اجتماعی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط برای کودکان و نوجوانان استان پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه هفته ملی کودک نباید صرفاً به مجموعه‌ای از برنامه‌های مناسبتی محدود شود، اظهار کرد: در برنامه‌ریزی امسال تلاش شده است کودک و نوجوان تنها مخاطب برنامه‌ها نباشد، بلکه در ایده‌پردازی، اجرا، روایت و ارزیابی فعالیت‌ها نیز نقش داشته باشد.

عیسی‌خانی افزود: شنیدن صدای کودکان، توجه به نیازها و دغدغه‌های آنان و فراهم کردن زمینه برای مشارکت واقعی آنها، از مهم‌ترین رویکردهای هفته ملی کودک در سال جاری است. ما معتقدیم هر اقدامی که برای کودک انجام می‌شود، زمانی اثربخش خواهد بود که متناسب با نیازها، علایق و ویژگی‌های سنی و روحی او طراحی و اجرا شود.

تأکید بر امنیت، سلامت روان و امید کودکان

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان با اشاره به شرایط اجتماعی و تجربه‌های دشوار اخیر که بر کودکان و نوجوانان نیز تأثیر گذاشته است، گفت: در برنامه‌های امسال توجه ویژه‌ای به موضوعاتی مانند امنیت، سلامت جسمی و روانی، امید، تاب‌آوری و حق برخورداری کودکان از محیطی امن و آرام شده است.

وی ادامه داد: روایت موضوعاتی همچون ایثار و مقاومت نیز باید متناسب با گروه سنی کودکان و با رعایت ملاحظات روان‌شناختی صورت گیرد تا ضمن انتقال مفاهیم ارزشمند، آرامش و سلامت روان کودکان نیز مورد توجه باشد.

عیسی‌خانی خاطرنشان کرد: کودکان امروز، سرمایه انسانی و فرهنگی فردای کشور هستند و وظیفه ما این است که در کنار آموزش و پرورش، خانواده‌ها و سایر دستگاه‌های متولی، زمینه رشد سالم، خلاقانه و امیدوارانه آنان را فراهم کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های روزشمار هفته ملی کودک گفت: روزهای این هفته با محورهایی همچون یاد کودکان و نوجوانان شهید، محیط‌زیست، خانواده، بازی، کتاب، توجه به کودکان دارای نیازهای ویژه و علم و فناوری نام‌گذاری شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان افزود: ۱۵ مهر با عنوان «لبخندهایی که از یاد نمی‌روند» به روایت کودکان و نوجوانان شهید، به‌ویژه کودکان و نوجوانان شهید میناب اختصاص دارد و در ادامه، موضوعاتی مانند «زمین، خانه فردای ما»، «خانه؛ جایی که صدای کودک شنیده می‌شود»، «بازی؛ زبان کودکی»، «کتاب؛ هزار راه به سوی فردا»، «وطن، خانه همه کودکان» و «کودکان، سازندگان فردا» در روزهای این هفته مورد توجه قرار گرفته است.

«دست‌های کوچک، یادهای بزرگ»؛ روایت کودکان از ایثار و فداکاری

عیسی‌خانی با اشاره به بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در استان زنجان گفت: یکی از برنامه‌های ویژه امسال «دست‌های کوچک، یادهای بزرگ» است که با یاد کودکان میناب اجرا می‌شود.

وی افزود: در این برنامه کودکان با ساخت دست‌های رنگی و پیوند دادن آنها با یاد شهدای دانش‌آموز، در کنار قصه‌گویی، نمایش فیلم و مسابقه، با مفاهیمی همچون همدلی، ایثار و فداکاری آشنا می‌شوند.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان همچنین از اجرای برنامه «هدیه‌ای به رنگ لبخند» در بخش اطفال بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان خبر داد و گفت: در این برنامه تلاش می‌کنیم با اجرای فعالیت‌های فرهنگی و هنری و اهدای بسته‌های فرهنگی، لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز برای کودکان بستری در بیمارستان ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه نشاط و شادی کودکان نیز بخش مهمی از برنامه‌های هفته ملی کودک است، اظهار کرد: برگزاری جنگ‌های شادی و نمایش‌های عروسکی در سالن سینمای کانون و مراکز فرهنگی‌هنری، پویش خانوادگی «به صرف چای و کتاب» و برنامه ویژه «قصه توانستن» برای کودکان دارای نیازهای ویژه از جمله فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده است.

عیسی‌خانی ادامه داد: در بخش علمی نیز برنامه «آینده در دستان من» با موضوعاتی مانند فناوری‌های روز، موشک‌ها، ماهواره‌ها و هوش مصنوعی، در کنار کارگاه‌های محیط‌زیستی و اردوهای علمی اجرا خواهد شد.

وی گفت: هدف ما این است که کودکان و نوجوانان در برنامه‌های علمی فقط شنونده نباشند؛ بلکه فرصت تجربه، پرسشگری، کشف و خلاقیت داشته باشند.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان با تأکید بر ضرورت توجه به کودکان مناطق کم‌برخوردار گفت: عدالت فرهنگی یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی امسال است و تلاش شده است دسترسی کودکان مناطق مختلف استان به فعالیت‌های فرهنگی، هنری، علمی و آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در همین راستا، توزیع بلیت انیمیشن «سفینه نجات» در برخی مناطق و مدارس کم‌برخوردار و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری توسط کتابخانه‌های سیار کانون در روستاها و مدارس روستایی پیش‌بینی شده است.

عیسی‌خانی همچنین از برنامه‌هایی برای دیدار با فرزندان شهدای جنگ اخیر، گردش کودکان در شهر و بازدید از موزه‌ها، برگزاری جشن در موزه کارخانه کبریت زنجان و ارائه مشاوره رایگان به کودکان خبر داد.

«چتر امن کودکی»؛ آموزش ایمنی در کنار نشاط و بازی

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه سلامت و ایمنی کودکان گفت: کارگاه‌های «چتر امن کودکی» با موضوع ایمنی و مهارت‌های اجتماعی و با مشارکت کارشناسان آتش‌نشانی و پلیس برگزار خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان ادامه داد: آموزش امدادگری نیز در قالب برنامه‌هایی مانند «کاروان هلال کودک»، «کیف نجات من» و «امدادگر قهرمان کوچک» دنبال می‌شود و کارشناسان حوزه سلامت و بهداشت نیز در مدارس و مراکز کانون حضور خواهند داشت.

عیسی‌خانی از اجرای برنامه «رواق کودک» نیز به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های هفته ملی کودک نام برد و گفت: در این برنامه که در مصلای نماز جمعه برگزار می‌شود، فعالیت‌هایی مانند نمایش، قصه‌گویی، بازی و مسابقه برای کودکان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برنامه‌های «یک قصه، یک لبخند» با محور وطن‌دوستی، پرچم، مهربانی و ایثار و همچنین «الفبای وطن» با محور کارگاه‌های ادبی و نوشتن خلاق نیز از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان تأکید کرد: آشنایی کودکان با مفهوم وطن و هویت باید از مسیر قصه، ادبیات، هنر، گفت‌وگو و تجربه شکل بگیرد و صرفاً به بیان مفاهیم و شعار محدود نشود.

عیسی‌خانی با تأکید بر اینکه افزایش تعداد برنامه‌ها هدف اصلی هفته ملی کودک نیست، گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد، کیفیت، اثرگذاری و ماندگاری برنامه‌هاست.

وی افزود: در ارزیابی فعالیت‌های این هفته، موضوعاتی مانند مشارکت واقعی کودکان و نوجوانان، توجه به مناطق کم‌برخوردار، فراهم کردن زمینه حضور کودکان دارای نیازهای ویژه، حفظ کرامت و حریم خصوصی کودکان و تقویت همکاری میان دستگاه‌های فعال در حوزه کودک مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان در پایان گفت: امیدواریم هفته ملی کودک امسال فرصتی باشد برای اینکه بیش از گذشته کودکان را ببینیم، صدای آنها را بشنویم و زمینه‌ای فراهم کنیم تا در کنار شادی و نشاط، استعدادها، خلاقیت و امید آنان برای ساختن آینده تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: کودکان فقط آینده‌سازان این کشور نیستند؛ آنها امروز جامعه ما هستند و باید امروز صدای آنها شنیده شود.