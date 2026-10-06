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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

خبرهای خوش و مهم شهردار برای کارکنان شهرداری

خبرهای خوش و مهم شهردار برای کارکنان شهرداری

شهردار تهران از اصلاح احکام کارکنان ثابت شهرداری تهران در مهرماه ۱۴۰۵، افزایش حقوق پاکبانان و اهدای سبد پروتئینی ۱۵۰ میلیون ریالی در آبانماه به کارکنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی امروز در صحن شورا همزمان با تشریح طرح بسته‌های معیشتی برای مردم تهران گفت: توجه به معیشت کارکنان شهرداری تهران نیز در اولویت است و بر همین مبنا، در راستای «کاهش فاصله احکام حقوقی بین کارکنان ثابت و قراردادی ناشی از دو نظام پرداخت متفاوت»، «برقراری عدالت سازمانی» و «رفع تبعیض در حقوق و دستمزد بین همکاران ثابت و قراردادی»، احکام کارکنان ثابت شهرداری تهران اصلاح می‌شود.

وی با بیان این‌که حقوق مهرماه کارکنان ثابت مبتنی بر احکام جدید پرداخت خواهد شد، افزود: از دیگر اقشار زحمتکش و شریف شهرداری تهران پاکبانان و کارگران فضای سبز هستند که در راستای بهبود معیشت این عزیزان، حقوقشان متناسب با شرایط فردی و کاری افزایش پیدا می‌کند و به ۳۳ تا ۳۸ میلیون خواهد رسید.

زاکانی خاطرنشان کرد: اهدای سبد پروتئینی به ارزش حدود ۱۵۰ میلیون ریال به خانواده بزرگ شهرداری تهران در آبانماه نیز از دیگر اقدامات معیشت‌محور ویژه جامعه کارکنان شهرداری است.

کد مطلب 6969826

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