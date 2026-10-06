خبرهای خوش و مهم شهردار برای کارکنان شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی امروز در صحن شورا همزمان با تشریح طرح بسته‌های معیشتی برای مردم تهران گفت: توجه به معیشت کارکنان شهرداری تهران نیز در اولویت است و بر همین مبنا، در راستای «کاهش فاصله احکام حقوقی بین کارکنان ثابت و قراردادی ناشی از دو نظام پرداخت متفاوت»، «برقراری عدالت سازمانی» و «رفع تبعیض در حقوق و دستمزد بین همکاران ثابت و قراردادی»، احکام کارکنان ثابت شهرداری تهران اصلاح می‌شود.

وی با بیان این‌که حقوق مهرماه کارکنان ثابت مبتنی بر احکام جدید پرداخت خواهد شد، افزود: از دیگر اقشار زحمتکش و شریف شهرداری تهران پاکبانان و کارگران فضای سبز هستند که در راستای بهبود معیشت این عزیزان، حقوقشان متناسب با شرایط فردی و کاری افزایش پیدا می‌کند و به ۳۳ تا ۳۸ میلیون خواهد رسید.

زاکانی خاطرنشان کرد: اهدای سبد پروتئینی به ارزش حدود ۱۵۰ میلیون ریال به خانواده بزرگ شهرداری تهران در آبانماه نیز از دیگر اقدامات معیشت‌محور ویژه جامعه کارکنان شهرداری است.