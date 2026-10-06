به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که طی ساعات گذشته دست کم ۲۰۰ تن از عناصر وابسته به دشمن سعودی به هلاکت رسیده یا زخمی شده اند.

وی اضافه کرد: ضربات وارده به عناصر مذکور در مقایسه با عملیات های گذشته در سطوح نظامی و تجهیزاتی بی سابقه بوده است.

سریع بیان کرد: تحرکات عناصر وابسته به دشمن سعودی در رأس العاره و السقیا با ده ها حمله هدف قرار گرفت. ما دستاوردهای میدانی خود را حفظ می کنیم و شایعات دشمن در رسانه ها، دستاوردهای خیالی بیش نیست.

وی گفت:ده ها حمله علیه مواضع مزدوران در شرق الجوف انجام شده و تعداد زیادی از آنها کشته و زخمی شده و تجهیزاتشان به آتش کشیده شده است. همچنین حملات مشابهی در شرق رغوان واقع در استان مأرب صورت گرفته است. ما مزدوران سعودی را در مناطق مختلف تعز تحت پیگرد قرار می دهیم. آنها در تعز دچار وحشت شده و تعداد زیادی از این عناصر گریخته اند.

شب گذشته نیز سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد که این نیروها سه عملیات ویژه را با استفاده از شمار زیادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد انجام دادند.

سریع گفت که نیروهای مسلح یمن در عملیات نخست، فرودگاه ملک خالد در ریاض هدف قرار گرفت که به دنبال آن، پروازها در این فرودگاه مختل شد.