به گزارش خبرنگار مهر، مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در نشست خبری مشترک با عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، که صبح امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های این مرکز برای حمایت از زنان و خانواده‌ها اظهار کرد: به دنبال این هستیم که شهر برای زنان و خانواده‌ها امنیت و سهولت بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به بسته حمایتی «چشم‌روشنی» افزود: کودکان متولد سال ۱۴۰۵ از این پس بر اساس سنت ایرانی و مبنای قرآنی، از سوی شهرداری تهران بسته چشم‌روشنی دریافت می‌کنند و خدمات مختلفی در این قالب به مادران ارائه خواهد شد.

شارژ ماهانه کیف پول مادران تا دو سالگی کودک

اردبیلی با بیان اینکه این بسته از مهرماه امسال فعال شده است، گفت: کیف پول مادران تا دو سالگی کودک، هر ماه شارژ خواهد شد و خانواده‌ها می‌توانند با توجه به نیازهای خود از اعتبار اختصاص‌یافته استفاده کنند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: از زمان اعلام رونمایی این بسته، کیف پول شهرزاد ۳۳ هزار مادری که از فروردین تا مهرماه صاحب فرزند شده‌اند، شارژ شده است. مادران با ورود به سامانه و فعال‌سازی حساب خود از طریق کد ملی، امکان استفاده از اعتبار و خرید را خواهند داشت.

وی با اشاره به میزان استقبال از این طرح خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۹ هزار نفر از مادران از حساب خود استفاده کرده‌اند.

پیش‌بینی اعتبار برای مادران و کودکان

اردبیلی با بیان اینکه کیف پول شهرزاد مادران هر ماه بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان شارژ می‌شود، اظهار کرد: این اعتبار در سه بخش هزینه خواهد شد و نحوه استفاده از آن به مدیریت خانواده‌ها بستگی دارد.

وی تأکید کرد: این بسته برای تمام مادران دارای فرزند متولد سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده و تعداد فرزندان خانواده تأثیری در دریافت آن ندارد.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین از پیش‌بینی بسته ایجاد ۱۲۰ اتاق مادر و کودک و سایر خدمات و امکانات ویژه مادران و کودکان خبر داد و گفت: جزئیات این خدمات در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اردبیلی درباره تأمین اعتبار طرح چشم‌روشنی نیز توضیح داد: اعتبارات این طرح از محل کدپروژه‌های مادر و کودک پیش‌بینی شده است، اما پس از اجرای پایلوت، بودجه دقیق آن برای سال آینده پیش‌بینی خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: از کل اعتبار ۲.۵ میلیون تومان برای خرید از میادین میوه و تره بار و فروشگاه شهروند، ۵۰۰ هزار تومان بسته فرهنگی و ۵۰۰ هزار تومان بسته سلامت است. برای افراد دهک ۱ تا ۳ ماهانه یک میلیون تومان برای سلامت شارژ می شود. در مجموع می توان گفت در طول سال ۶ میلیون تومان برای سلامت و ۶ میلیون تومان برای بسته فرهنگی شارژ خواهد شد و این رقم نمی سوزد و در طول سال قابل استفاده است.

اردبیلی با بیان اینکه ثبت احوال آمار موالید مراکز درمانی شهر تهران را ارائه داده و احراز هویت جدیدی نیاز نبوده است، خاطرنشان کرد: برای متولدین جدید باید کدملی و کدپستی محل زندگی و کار پدر و مادر باید در سامانه شهرزاد به ثبت برسد. اگر ثبت احوال اتباع را به عنوان شهروند تهرانی اعلام کند، ما منعی در ارائه خدمات نداریم.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران تأکید کرد: خانواده فرزندی که به هر دلیلی در شهر دیگر متولد شده اما خانواده آنها در تهران ساکن هستند، می توانند با پشتیبانی ارتباط برقرار کنند و با ثبت کدملی و کدپستی محل سکونت، از این طرح بهره مند شوند.

اردبیلی با بیان اینکه این طرح کاملاً در اختیار شهرداری تهران است، تصریح کرد: طرح اسپانسری ندارد و کل طرح توسط شهرداری تهران اجرا می شود. قاعدتا مسائل عنوان شده در مورد تأمین منابع مالی طرح از تراکم فروشی درست نیست. منابع مالی آن به بودجه دولتی و بودجه نفتی نیست و از طریق درآمدهای شهر تهران هزینه می شود.