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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

محمدزاده: پشتوانه مردمی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی ایران است

محمدزاده: پشتوانه مردمی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی ایران است

تبریز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی بر تبدیل مفهوم مقاومت از گفتار به عمل با شناخت نقاط قوت و ضعف کشور و بهره‌گیری از تجربیات جنگ‌های اخیر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز سه شنبه در رویداد «قرار مقاومت» با اشاره به مؤلفه‌ های قدرت ایران در جنگ اخیر، اظهار کرد: پشتیبانی، همراهی و ایستادگی مردم یکی از مهم‌ ترین عوامل مقاومت کشور بود و این ظرفیت باید در برنامه ‌ریزی‌ ها و سیاست‌ گذاری‌ های کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت عملیاتی کردن مفهوم مقاومت افزود: مقاومت نباید صرفاً در سطح گفتار باقی بماند، بلکه باید به یک رویکرد عملی در همه ارکان حاکمیت و لایه‌های مختلف اجتماعی تبدیل شود.

معاون سیاسی ‌و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی ادامه داد: تقویت رویکرد واقع‌ بینانه نسبت به نقاط قوت و ضعف کشور و بهره‌ گیری از تجربیات جنگ‌ های اخیر، می‌ تواند زمینه ‌ساز تبدیل مقاومت از یک مفهوم گفتمانی به یک ظرفیت عملی در عرصه ‌های مختلف اجتماعی و حکمرانی باشد.

محمدزاده با اشاره به تجربه جنگ اخیر خاطرنشان کرد: این جنگ در کنار همه خسارت‌ هایی که به همراه داشت، یک واقعیت مهم را نیز آشکار کرد و آن، جایگاه مردم به‌ عنوان یکی از مؤلفه‌ های اصلی قدرت ملی بود.

وی افزود: در مباحث سیاست بین ‌الملل، مؤلفه‌ های سنتی قدرت کشورها بیشتر با توان نظامی، اقتصادی و فناوری سنجیده می‌شد، اما جنگ اخیر نشان داد پایداری، همراهی و ایستادگی مردم نیز می‌تواند در زمره مهم ‌ترین مؤلفه‌ های قدرت یک کشور قرار گیرد.

معاون سیاسی‌ و اجتماعی استاندار آذربایجان‌ شرقی گفت: نخستین گام برای عملیاتی کردن مقاومت، شناخت دقیق و واقع‌ بینانه نقاط قوت و ضعف کشور است؛ جنگ به ما نشان داد چه ظرفیت‌ هایی در اختیار داریم و در چه حوزه ‌هایی با ضعف و آسیب ‌پذیری مواجه هستیم.

محمدزاده تأکید کرد: نباید صرفاً نقاط قوت را برجسته و ضعف ‌ها را کتمان کنیم، بلکه باید تصویری واقعی از داشته‌ ها و نداشته‌ های خود داشته باشیم تا بتوانیم برای رفع کاستی‌ ها و کاهش آسیب‌ پذیری ‌ها برنامه ‌ریزی کنیم.

وی با اشاره به همراهی مردم در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: پشتوانه مردمی یکی از مهم‌ ترین داشته‌ های کشور بود و مردم با وجود برخی نارضایتی‌ ها، در دفاع از کشور و سرزمین خود ایستادند.

وی ادامه داد: در عین حال، باید ضعف‌ ها و کاستی‌ هایی را که در حوزه ‌های مختلف وجود دارد شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ ریزی کنیم؛ چرا که تقویت قدرت ملی بدون شناخت دقیق مسائل و آسیب‌ پذیری‌ ها امکان‌پذیر نیست.

معاون سیاسی‌ و اجتماعی استاندار آذربایجان‌ شرقی با اشاره به موقعیت تاریخی و ژئوپلیتیکی ایران گفت: در ۵۰۰ سال گذشته، جغرافیای ایران همواره مورد توجه قدرت‌ های بزرگ بوده و این مسئله ریشه در موقعیت، ظرفیت‌ ها و داشته ‌های این سرزمین دارد.

محمدزاده خاطرنشان کرد: شناخت ظرفیت‌ ها و آسیب‌ پذیری ‌های کشور و تبدیل آسیب‌ های ناشی از جنگ به برنامه‌ های اصلاحی، می‌تواند در بلندمدت زمینه شکل‌ گیری جامعه ‌ای قوی ‌تر و مقاوم ‌تر را فراهم کند

کد مطلب 6969817

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