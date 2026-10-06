به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز سه شنبه در رویداد «قرار مقاومت» با اشاره به مؤلفه‌ های قدرت ایران در جنگ اخیر، اظهار کرد: پشتیبانی، همراهی و ایستادگی مردم یکی از مهم‌ ترین عوامل مقاومت کشور بود و این ظرفیت باید در برنامه ‌ریزی‌ ها و سیاست‌ گذاری‌ های کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت عملیاتی کردن مفهوم مقاومت افزود: مقاومت نباید صرفاً در سطح گفتار باقی بماند، بلکه باید به یک رویکرد عملی در همه ارکان حاکمیت و لایه‌های مختلف اجتماعی تبدیل شود.

معاون سیاسی ‌و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی ادامه داد: تقویت رویکرد واقع‌ بینانه نسبت به نقاط قوت و ضعف کشور و بهره‌ گیری از تجربیات جنگ‌ های اخیر، می‌ تواند زمینه ‌ساز تبدیل مقاومت از یک مفهوم گفتمانی به یک ظرفیت عملی در عرصه ‌های مختلف اجتماعی و حکمرانی باشد.

محمدزاده با اشاره به تجربه جنگ اخیر خاطرنشان کرد: این جنگ در کنار همه خسارت‌ هایی که به همراه داشت، یک واقعیت مهم را نیز آشکار کرد و آن، جایگاه مردم به‌ عنوان یکی از مؤلفه‌ های اصلی قدرت ملی بود.

وی افزود: در مباحث سیاست بین ‌الملل، مؤلفه‌ های سنتی قدرت کشورها بیشتر با توان نظامی، اقتصادی و فناوری سنجیده می‌شد، اما جنگ اخیر نشان داد پایداری، همراهی و ایستادگی مردم نیز می‌تواند در زمره مهم ‌ترین مؤلفه‌ های قدرت یک کشور قرار گیرد.

معاون سیاسی‌ و اجتماعی استاندار آذربایجان‌ شرقی گفت: نخستین گام برای عملیاتی کردن مقاومت، شناخت دقیق و واقع‌ بینانه نقاط قوت و ضعف کشور است؛ جنگ به ما نشان داد چه ظرفیت‌ هایی در اختیار داریم و در چه حوزه ‌هایی با ضعف و آسیب ‌پذیری مواجه هستیم.

محمدزاده تأکید کرد: نباید صرفاً نقاط قوت را برجسته و ضعف ‌ها را کتمان کنیم، بلکه باید تصویری واقعی از داشته‌ ها و نداشته‌ های خود داشته باشیم تا بتوانیم برای رفع کاستی‌ ها و کاهش آسیب‌ پذیری ‌ها برنامه ‌ریزی کنیم.

وی با اشاره به همراهی مردم در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: پشتوانه مردمی یکی از مهم‌ ترین داشته‌ های کشور بود و مردم با وجود برخی نارضایتی‌ ها، در دفاع از کشور و سرزمین خود ایستادند.

وی ادامه داد: در عین حال، باید ضعف‌ ها و کاستی‌ هایی را که در حوزه ‌های مختلف وجود دارد شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ ریزی کنیم؛ چرا که تقویت قدرت ملی بدون شناخت دقیق مسائل و آسیب‌ پذیری‌ ها امکان‌پذیر نیست.

معاون سیاسی‌ و اجتماعی استاندار آذربایجان‌ شرقی با اشاره به موقعیت تاریخی و ژئوپلیتیکی ایران گفت: در ۵۰۰ سال گذشته، جغرافیای ایران همواره مورد توجه قدرت‌ های بزرگ بوده و این مسئله ریشه در موقعیت، ظرفیت‌ ها و داشته ‌های این سرزمین دارد.

محمدزاده خاطرنشان کرد: شناخت ظرفیت‌ ها و آسیب‌ پذیری ‌های کشور و تبدیل آسیب‌ های ناشی از جنگ به برنامه‌ های اصلاحی، می‌تواند در بلندمدت زمینه شکل‌ گیری جامعه ‌ای قوی ‌تر و مقاوم ‌تر را فراهم کند