به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهمندپور عصر چهارشنبه در رویداد تخصصی «صبا» با تبیین جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: ظرفیت زنان انقلابی مسلمان پتانسیل عظیمی است که امام خمینی(ره) نخستین بار آن را شناسایی و به میدان آورد و رهبر معظم انقلاب نیز در طول سالیان متمادی زمینه پرورش و شکوفایی آن را فراهم کردند.

وی با بیان اینکه هرجا نگاهی توانمندساز به ظرفیت زنان وجود داشته شاهد رشد و اثربخشی بوده‌ایم، تصریح کرد: توانمندسازی زنان یک اصل بنیادین است که مستقیما به رشد و پایداری خانواده منجر می‌شود.

رئیس ستاد راهبری زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در شرایط کنونی که کشور درگیر جنگ‌های اقتصادی، انرژی و تاب‌آوری است زنان نقش ویژه‌ای در حفظ تاب‌آوری خانواده و جامعه ایفا می‌کنند.

وی با انتقاد از کم‌توجهی به مقوله جمعیت، بیان کرد: مسئله جمعیت مربوط به آینده دور نیست بلکه یک موضوع جاری و فوری است و در صورتی که امروز نسبت به این چالش توجه کافی صورت نگیرد کشور در آینده با مشکلات ساختاری جدی مواجه خواهد شد و موضوع خانواده و جمعیت باید در کنار سایر مولفه‌های قدرت ملی مورد توجه جدی و برنامه‌ریزی فوری قرار گیرد.

فرهمندپور بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت نهاد امامت جمعه، حوزه‌های علمیه و شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد و گفت: شبکه مبلغان و مروجان معارف دینی ظرفیت‌های بسیار مهمی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیشبرد برنامه‌های مرتبط با خانواده دارند که باید به‌طور هماهنگ از آن‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به مسیر پیش‌رو برای استفاده از ظرفیت‌های باقی‌مانده بانوان، خاطرنشان کرد: با وجود دستاوردهای مهم نظام در حوزه زنان همچنان ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که برای شکوفایی آن‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری و حمایت مستمر است.

رئیس ستاد راهبری زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت شناسایی ظرفیت‌های جدید، گفت: بخش قابل توجهی از دختران نوجوان و جوان هنوز در جامعه هدف فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی جانمایی نشده‌اند و نیازمند تعریف نقش و زمینه کنشگری مشخص هستند.

وی تاکید کرد: زنان فعال و کنشگر فرهنگی می‌توانند با ایجاد حلقه‌های ارتباطی موثر با دختران جوان مسیر حضور و نقش‌آفرینی آنها را در جامعه هموار کنند چراکه هرچه حمایت از زنان فعال بیشتر شود و مسیر فعالیت آنها هموارتر گردد، دستاوردهای حوزه خانواده و جامعه نیز مضاعف خواهد شد.