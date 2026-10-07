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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۲

ایران قوی بدون خانواده‌های مقاوم شکل نمی‌گیرد

ایران قوی بدون خانواده‌های مقاوم شکل نمی‌گیرد

همدان-رئیس ستاد راهبری زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ایران قوی بدون خانواده‌های مقاوم، توانمند محقق نمی‌شود و باید از ظرفیت عظیم زنان انقلابی برای پیشبرد اهداف کشور بهره برد.

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهمندپور عصر چهارشنبه در رویداد تخصصی «صبا» با تبیین جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: ظرفیت زنان انقلابی مسلمان پتانسیل عظیمی است که امام خمینی(ره) نخستین بار آن را شناسایی و به میدان آورد و رهبر معظم انقلاب نیز در طول سالیان متمادی زمینه پرورش و شکوفایی آن را فراهم کردند.

وی با بیان اینکه هرجا نگاهی توانمندساز به ظرفیت زنان وجود داشته شاهد رشد و اثربخشی بوده‌ایم، تصریح کرد: توانمندسازی زنان یک اصل بنیادین است که مستقیما به رشد و پایداری خانواده منجر می‌شود.

رئیس ستاد راهبری زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در شرایط کنونی که کشور درگیر جنگ‌های اقتصادی، انرژی و تاب‌آوری است زنان نقش ویژه‌ای در حفظ تاب‌آوری خانواده و جامعه ایفا می‌کنند.

وی با انتقاد از کم‌توجهی به مقوله جمعیت، بیان کرد: مسئله جمعیت مربوط به آینده دور نیست بلکه یک موضوع جاری و فوری است و در صورتی که امروز نسبت به این چالش توجه کافی صورت نگیرد کشور در آینده با مشکلات ساختاری جدی مواجه خواهد شد و موضوع خانواده و جمعیت باید در کنار سایر مولفه‌های قدرت ملی مورد توجه جدی و برنامه‌ریزی فوری قرار گیرد.

فرهمندپور بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت نهاد امامت جمعه، حوزه‌های علمیه و شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد و گفت: شبکه مبلغان و مروجان معارف دینی ظرفیت‌های بسیار مهمی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیشبرد برنامه‌های مرتبط با خانواده دارند که باید به‌طور هماهنگ از آن‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به مسیر پیش‌رو برای استفاده از ظرفیت‌های باقی‌مانده بانوان، خاطرنشان کرد: با وجود دستاوردهای مهم نظام در حوزه زنان همچنان ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که برای شکوفایی آن‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری و حمایت مستمر است.

رئیس ستاد راهبری زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت شناسایی ظرفیت‌های جدید، گفت: بخش قابل توجهی از دختران نوجوان و جوان هنوز در جامعه هدف فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی جانمایی نشده‌اند و نیازمند تعریف نقش و زمینه کنشگری مشخص هستند.

وی تاکید کرد: زنان فعال و کنشگر فرهنگی می‌توانند با ایجاد حلقه‌های ارتباطی موثر با دختران جوان مسیر حضور و نقش‌آفرینی آنها را در جامعه هموار کنند چراکه هرچه حمایت از زنان فعال بیشتر شود و مسیر فعالیت آنها هموارتر گردد، دستاوردهای حوزه خانواده و جامعه نیز مضاعف خواهد شد.

کد مطلب 6971174

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