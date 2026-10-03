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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

شهرداری‌ها به تعهد قانونی خود در قبال کتابخانه‌های عمومی عمل کنند

شهرداری‌ها به تعهد قانونی خود در قبال کتابخانه‌های عمومی عمل کنند

تبریز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی بر اجرای تکلیف قانونی شهرداری‌ها برای پرداخت نیم‌درصد از درآمدهای خود به کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی با اشاره به ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور اظهار کرد: شهرداری‌ها موظف به اجرای تعهد قانونی خود در قبال کتابخانه‌های عمومی هستند.

وی افزود: شهردارانی که علاوه بر پرداخت کامل سهم قانونی، بیش از میزان مقرر نیز برای کتابخانه‌های عمومی پرداخت کرده‌اند، به‌عنوان شهرداران فرهنگ‌دوست مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به امکان پیگیری قانونی تعهدات پرداخت‌نشده، ادامه داد: در مواردی که شهرداری‌ها از اجرای تکلیف قانونی خودداری کنند، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد.

محمدزاده با اشاره به ماده ۶۴ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و سازوکار برداشت سهم کتابخانه‌ها از حساب شهرداری‌ها، تصریح کرد: مبالغی که بر اساس قانون از حساب شهرداری‌های استان برداشت می‌شود باید در همان استان و برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های کتابخانه‌های عمومی هزینه شود.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های ترویج مطالعه متناسب با تحولات جامعه تأکید کرد و گفت: برنامه‌های توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی باید با تحولات فناورانه، نوآوری‌ها، تغییر سبک زندگی و شیوه‌های جدید دسترسی و مصرف محتوا در جامعه هماهنگ باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ارتباط میان الگوهای رفتاری و فضای اجتماعی با میزان مطالعه را مورد توجه قرار داد و افزود: ارتقای فرهنگ مطالعه زمانی امکان‌پذیر است که آگاهی، دانش و یادگیری به بخش مهمی از ارزش‌ها و فضیلت‌های اجتماعی تبدیل شود.

در ادامه این نشست، با حضور رضا اکبرنژاد، استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، ابعاد اجتماعی فرهنگ مطالعه و چالش‌های پیش روی ترویج کتابخوانی بررسی و راهکارهای تخصصی در این زمینه مطرح شد.

همچنین اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره تقویت برنامه‌های ترویج کتابخوانی و توسعه فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی ارائه کردند.

کد مطلب 6966760

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