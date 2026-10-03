به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی با اشاره به ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور اظهار کرد: شهرداری‌ها موظف به اجرای تعهد قانونی خود در قبال کتابخانه‌های عمومی هستند.

وی افزود: شهردارانی که علاوه بر پرداخت کامل سهم قانونی، بیش از میزان مقرر نیز برای کتابخانه‌های عمومی پرداخت کرده‌اند، به‌عنوان شهرداران فرهنگ‌دوست مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به امکان پیگیری قانونی تعهدات پرداخت‌نشده، ادامه داد: در مواردی که شهرداری‌ها از اجرای تکلیف قانونی خودداری کنند، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد.

محمدزاده با اشاره به ماده ۶۴ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و سازوکار برداشت سهم کتابخانه‌ها از حساب شهرداری‌ها، تصریح کرد: مبالغی که بر اساس قانون از حساب شهرداری‌های استان برداشت می‌شود باید در همان استان و برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های کتابخانه‌های عمومی هزینه شود.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های ترویج مطالعه متناسب با تحولات جامعه تأکید کرد و گفت: برنامه‌های توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی باید با تحولات فناورانه، نوآوری‌ها، تغییر سبک زندگی و شیوه‌های جدید دسترسی و مصرف محتوا در جامعه هماهنگ باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ارتباط میان الگوهای رفتاری و فضای اجتماعی با میزان مطالعه را مورد توجه قرار داد و افزود: ارتقای فرهنگ مطالعه زمانی امکان‌پذیر است که آگاهی، دانش و یادگیری به بخش مهمی از ارزش‌ها و فضیلت‌های اجتماعی تبدیل شود.

در ادامه این نشست، با حضور رضا اکبرنژاد، استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، ابعاد اجتماعی فرهنگ مطالعه و چالش‌های پیش روی ترویج کتابخوانی بررسی و راهکارهای تخصصی در این زمینه مطرح شد.

همچنین اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره تقویت برنامه‌های ترویج کتابخوانی و توسعه فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی ارائه کردند.