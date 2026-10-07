انتخابات پیش رو در استان آذربایجان شرقی تمام الکترونیکی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده ظهر چهارشنبه در بازدید از روند آماده‌سازی دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی، عملکرد دستگاه‌های تمام‌الکترونیک را مورد آزمایش قرار داد و فرآیندهای مرتبط با اخذ و ثبت رأی، انتقال اطلاعات و الزامات اجرایی برگزاری انتخابات الکترونیکی بررسی کرد.

محمدزاده در جریان این بازدید، بر ضرورت آمادگی کامل زیرساخت‌های فنی و اجرایی، رفع نواقص احتمالی و پیش‌بینی الزامات لازم برای برگزاری انتخابات با دقت، سلامت و امنیت تأکید کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی افزود: در این دوره از انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، انتخابات در استان به‌صورت تمام‌الکترونیکی برگزار خواهد شد. در این شیوه، تمامی مراحل فرایند رأی‌گیری، از احراز هویت رأی‌دهندگان تا ثبت و اخذ رأی، به‌صورت الکترونیکی و بدون استفاده از تعرفه‌های کاغذی انجام می‌شود.

وی گفت: تاکنون تاریخ دقیق برگزاری انتخابات از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام نشده است؛ با این حال، استان با اتخاذ تمهیدات لازم و انجام اقدامات مقدماتی، در حال آماده‌سازی برای برگزاری مطلوب انتخابات است.