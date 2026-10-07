محمدزاده: مسائل اجتماعی از مرحله طرح به اقدام عملیاتی برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز چهارشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، خانواده، سلامت و زنان آذربایجان ‌شرقی با تأکید بر جایگاه مسائل اجتماعی در نظام مدیریتی استان اظهار کرد: مسائل اجتماعی در زمره مسائل بنیادین و مقدم بر بسیاری از چالش‌ های مدیریتی قرار دارند و توجه به‌موقع و مؤثر به این حوزه، زمینه ‌ساز مدیریت بهتر مسائل در سایر بخش‌ ها، از جمله حوزه سیاسی خواهد بود.

حرکت از طرح مسائل به سمت اقدام عملیاتی

وی بر ضرورت حرکت از طرح کلی مسائل به سمت اقدامات عملیاتی تأکید کرد و افزود: احصای دقیق مسائل اجتماعی و تعیین اولویت‌ های مشخص برای هر یک از کارگروه‌ ها، زمینه را برای تمرکز بیشتر جلسات بر حل مسائل و دستیابی به نتایج ملموس فراهم می‌کند.

معاون سیاسی ‌و اجتماعی استاندار آذربایجان‌ شرقی ادامه داد: مقرر شده است در هر جلسه یک یا دو موضوع اولویت‌ دار در دستور کار قرار گیرد و این موضوعات با تمرکز بیشتر، از مرحله بررسی و تصمیم‌ گیری تا پیگیری و اقدام اجرایی دنبال شوند.

محمدزاده خاطرنشان کرد: این رویکرد می‌تواند به افزایش اثربخشی کارگروه‌ ها، تمرکز ظرفیت دستگاه ‌های اجرایی و تسریع در حل مسائل اولویت‌ دار اجتماعی کمک کند.

بررسی برنامه‌ های هفته ملی کودک و نوجوان

در این نشست، نمایندگان دستگاه‌ های مسئول گزارشی از اقدامات، عملکرد و روند اجرای مصوبات و برنامه‌های مرتبط ارائه کردند.

همچنین موضوع برگزاری هفته ملی کودک و نوجوان و تکالیف دستگاه ‌ها در زمینه صیانت از حقوق کودک و اجرای برنامه ‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاه ‌های مسئول در این حوزه تأکید شد.

پیگیری ساماندهی محل اسکان متکدیان در تبریز

موضوع ساماندهی و جابه‌جایی محل اسکان متکدیان در شهرستان تبریز نیز در این نشست مطرح شد و مقرر شد فرمانداری شهرستان تبریز با همکاری شهرداری کلان‌شهر تبریز و سایر دستگاه‌ های متولی، اقدامات مربوط به ساماندهی و انتقال محل اسکان متکدیان را پیگیری کند.

تأکید بر تسریع در جابه‌جایی پناهگاه شبانه زنان

همچنین موضوع پناهگاه شبانه زنان و برنامه پیش‌ بینی‌ شده برای تغییر مکان این مرکز مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در پیگیری ‌ها با هماهنگی دستگاه‌ های مسئول برای تأمین فضای مناسب و استمرار خدمات حمایتی تأکید شد.