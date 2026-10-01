محمدزاده: بهداشت باید مقدم بر درمان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز پنجشنبه در نشست با رئیس و شورای معاونین دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی، با هدف بررسی مسائل و چالش‌های حوزه نظام سلامت استان، ضمن قدردانی از تلاش‌ های کادر بهداشت و درمان در ارائه خدمات به مردم، به‌ویژه در جریان جنگ اخیر، بر ضرورت توجه به دغدغه ‌ها و مسائل موجود در نظام سلامت تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش تراکم مراجعان در مراکز درمانی دولتی اظهار داشت: با توجه به مسائل معیشتی، مراجعه مردم به مراکز درمانی دولتی افزایش یافته و این موضوع فشار مضاعفی بر این مراکز وارد کرده است؛ از این رو اتخاذ راهکارهای مؤثر برای مدیریت مناسب و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ضروری است.

معاون سیاسی‌ و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت حوزه بهداشت در نظام سلامت، افزود: باید هم‌ زمان به حوزه‌ های بهداشت و درمان توجه شود و رویکردهای پیشگیرانه در نظام سلامت استان تقویت شود.

ضرورت ساماندهی اضافه ‌دریافت‌ها در مراکز درمانی

محمدزاده همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به اضافه‌ دریافت در برخی بیمارستان ‌ها و مراکز درمانی، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای اساسی برای ساماندهی این موضوع و صیانت از حقوق بیماران تأکید کرد.

وی نظارت جدی ‌تر بر فرآیند ارائه خدمات درمانی را ضروری دانست و در عین حال بر تقدیر و حمایت از پزشکان و کادر درمان اخلاق‌مدار و متعهد تأکید کرد.

معاون سیاسی ‌و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: معرفی و تقدیر از پزشکان و کادر درمان متعهد و اخلاق‌ مدار می‌تواند زمینه‌ ساز ترویج الگوهای حرفه‌ای و تقویت اعتماد عمومی به مجموعه نظام سلامت شود.

تأمین داروی بیماران خاص در اولویت باشد

محمدزاده در ادامه با اشاره به محدودیت ‌های ایجاد شده در تأمین و ورود برخی داروهای مورد نیاز بیماران خاص، بر ضرورت هم‌ افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌ های مرتبط برای تأمین به‌ موقع دارو، رفع کمبودهای موجود و تسهیل دسترسی بیماران به اقلام دارویی مورد نیاز تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به بدهی مراکز بیمه به داروخانه ‌ها و آزمایشگاه ‌ها اظهار داشت: تأخیر در پرداخت مطالبات، مراکز ارائه ‌دهنده خدمات درمانی را با مشکلات و محدودیت‌ های جدی مواجه کرده است و ضروری است در چارچوب سازوکاری مشخص، نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت به‌ موقع این مطالبات از سوی مراکز بیمه اقدام شود.

در ادامه این نشست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاونان این دانشگاه نیز به بیان مسائل، دغدغه‌ ها و چالش‌ های حوزه نظام سلامت در استان پرداختند.