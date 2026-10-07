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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۹

کالابرگ گروه اول شارژ شد

کالابرگ گروه اول شارژ شد

بر اساس زمان‌بندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ گروه اول شهروندان شارژ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس زمان‌بندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ گروه اول شهروندان بر اساس رقم انتهای کد ملی سرپرست خانوار ۰، ۱ و ۲ به اضافه خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ شد.

اعتبار خرید این ماه کالابرگ تا پایان آبان ماه است.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

کد مطلب 6969980
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      22 2
      پاسخ
      زمان شروع کالا برگ، می شد با یک میلیون تومان نیم کیلو گوشت گرفت، الان شده 200 گرم
    • بهلول دانا IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      14 2
      پاسخ
      من نمیدونم این نحوه پرداخت با کد ملی چه صیغه ای هستش،،،اینجوری عدالت رعایت نمیشه،،،چرا باید کسی که آخر کد ملیش هفت و هشت و نه است باید جزو آخرین نفرات دریافت کالابرگ باشند و تقریباً یک ماه دیر تر از کسانی است که اول کد ملیشون صفر و یک پ دو است،این شیوه رو حذف کنید اگه میخواهید عدالت رعایت بشه باید توی یک روز پرداخت بشن،،،
      • حمید IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
        2 3
        کسایی که اخرکدملیشون 7/8/9هست ظلم میشه درحقشون چون تاپنجم ماه دیگه برسه قیمتا سه بار زیاد شده
    • شاهرخ IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      23 1
      پاسخ
      سلام صبح بخیر بله شارژ شده.با همون قیمت قبلی.کالابرگ‌مهر ماه متاسفانه زیاد نشده
    • شاهرخ IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      27 1
      پاسخ
      سلام وقت بخیر بله شارژ شده است با همان مبلغ قبلی.و افزایش نداشته متاسفانه.برای من که دهک پایین هستم .زیاد نشده والسلام
    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      27 1
      پاسخ
      همون نفری یک میلیون....که میشه یه شونه تخم‌مرغ و با یه روغن هشتصد و ده گرمی،،،یعنی تا ماه بعد میشه روزانه یک عدد تخم‌مرغ خورد....
    • اسی IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      21 0
      پاسخ
      چرا مردم مسخره میکنید به خدا مردم توزندگی خود دست پا میزنند تواین موقعیت گرانی تورم کمر مردم شکسته خواهشن بااحساسات مردم بازی نکنید
    • جانباز IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      20 0
      پاسخ
      واقعاً معلوم شد مسئولان به هیچ عنوان دغدغه معیشتی مردم رو ندارن،شارژ شد ولی همون ۱م تومان قبلی،شکم با وعده سیرنمیشه آقای مسئول،که خانه،خودرو،حقوق بالای صد میلیون داری،معلومه که نباید درد مردم رو بفهمی.
    • ناشناس IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      17 0
      پاسخ
      سلام بله شارژ شده من زن سرپرست خانوار هستم بادوتا بچه تحت پوشش کمیته امداد هستم ولی افزایش نداشته همون قیمت قبلی
    • اکبر باباخانی IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      5 10
      پاسخ
      با سلام، مگر قرار نبود این ماه خانوارهایی که آخر کد ملی آنها 7،8 و 9 هستند اول شارژ بشند.
    • حسن IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      19 2
      پاسخ
      واقعا مردم رو مسخره گرفتین شش ماهه افزایش افزایش باز سرهرماه که میشه دوباره همون یه تومن با این تورم هزار درصدی
    • راشدی IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      7 2
      پاسخ
      بله شارژ شده من سرپرست خانوارم وتحت پوشش کمیته امداد هیچ افزایشی نداشته چرا برا بعضیا افزایش داشته
    • سعیدبابایی IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      11 3
      پاسخ
      خداوکیلی به فکرمردم نیستید
    • سالاری IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      15 1
      پاسخ
      بابا این چه وضعشه هر ماه وعده دروغ بازم که یک میلیون پرداخت شد وعده الکی پس ندیدین لطفا
    • رضا IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      11 1
      پاسخ
      بازم دروغ دروغ یه هزاری به کالابرگ اضافه نشده 90درصد مردم زیر فشارو گرانی بدبختی و تورمن همه مستحق پول و کالابرگ افزایشی هستن نه فقط یک گروه خاص
      • Moj IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
        6 1
        رفیق برای هیچ کس اضافه نشد ..من صبح زود نگاه کردم زده بود ۴۵۰۰ ..رفتم خرید موجودیم شد ۳ تومن ..فقط در ظاهر اضافه کردن که اونم دوباره کمش کردن
      • مسعود IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
        3 1
        ۱ بامداد استعلام گرفتم نفری ۵۰۰هزار برامون اضافه کرده بودن متاسفانه صبح رفتم مغازه خرید گفتن همون یک میلیونه قبول نکردم با گوشی استعلام گرفتم دیدم بله ۱میلیون که برای دونفرمون واریز کردن برداشتن و همون ۲میلیون قبلی بود
    • مادر IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      7 1
      پاسخ
      خسته هستیم خسته جناب مسئول
    • مجتبی IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      5 1
      پاسخ
      دولت لطف کرد نفری ۵۰۰ تومن در ظاهر اضافه کرد ولی دوباره پشیمون شد و پس گرفت ..صبح استعلام گرفتم زده بود ۴۵۰۰(خانواده سه نفره ) رفتم خرید موجودیم شد ۳ میلیون تومن ..مثل اینکه پشیمون شدن از افزایش و دوباره پس گرفتن
    • IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      3 1
      پاسخ
      من سرپرست خانوارم معلول بهزیستی هستم چرا زیاد نکردند
    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      3 2
      پاسخ
      واقعااگه نمیخواین زیادکنین،چرامردم ومسخره میکنید،واقعامتاسفم،،،،،
    • حجت IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      2 1
      پاسخ
      مال من که شارژ نشد که چند روز منتظر کالابرگ بودم اما شارژ نشد
    • رویا IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      5 1
      پاسخ
      صبح من استعلام گرفتم ۱۵۰۰ ریخته بودن ۲ ساعت دیگه دیدم شده ۱ تومن فکر کنم اونم پشیمون شدن
      • سید IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
        2 1
        سلام، دقیقامن هم ساعت چهارصبح موجودی گرفتم سه نفره 4500زده بودبعدساعت 7صبح دیدم موجودی همون 3تومن بودتعجب کردم
    • علی IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      4 0
      پاسخ
      توزیع کالابرگ با کد ملی هرماه عوض شود تا عدالت برقرار شود از ماه بعد کد ملی های 7 - 8 - 9 جزو اولین نفرات دریافت کالابرگ باشند
    • شهربانو IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      6 0
      پاسخ
      تورو خدا کمتر مارو مسخره کنید دیگه طاقتمون داره تموم میشه با این تورم کمر شکن هرچه میدویم بازم باسیلی باید صورتمون رو سرخ کنیم چرا اینقدر دوگانه حرف میزنید یا مبلغ کالا برگ رو اضافه کنید یا اینقدر مرد باشید وبگید که نمیتوانید اضافه کنیدتا به درد خودمون بسوزیم
    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      6 0
      پاسخ
      باسلام‌‌ چرا کالابرگ‌ باگوشیم‌ یه‌خانواده‌5نفره‌شارژه‌شده7 ونیم‌صبح‌شارژ‌ شده‌‌ظهررفتم‌فرشگاه‌میگه‌مبلغ‌5تومان‌ چرا‌ کم‌ شده
    • IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      4 0
      پاسخ
      من صبح نگاه کردم نفری۱۵۰۰چرا بعد کم شده
    • رضا IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      4 0
      پاسخ
      مردم رو مسخره کردن اول اضافه شد بعدش کم شد
      • IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
        3 0
        چرااول اضافه کردن بعدش برداشتنش مردم مسخره کردن کارشون درست نیست
    • حقیقت IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      4 0
      پاسخ
      دستتون دردنکندمن حقوقم ماهی دوازده میلیون تومان است چهارتومان هم کالا برگ میگیرم دیگه تورفاه هستیم
      • IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
        0 0
        7ماه که قرار افزایش پیدا کنه البته قیمت‌ها هروز افزایش پیدا میکنه ولی مسئولین هنوز به جمع بندی نرسیدن یا قراره نرسن
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      از بله استعلام گرفتم نفری 1500 شارژ شده بود کالابرگ ولی وقتی رفتم خرید کارت کشیدم همون نفری یک تومن بود این ماه رو هم دولت این مدلی رد کرد از رو مردم
    • IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      من نه تا فرزند دارم بهزیستی هم هستم ولی کالا برگم اضافه نشد گفتین بچه بیارید آوردم چقدر کمک کردی

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