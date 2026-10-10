کالابرگ خانوارهای حمایتی امروز مجدد شارژ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه حساب کالابرگ هموطنان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد در تاریخ ۱۵ مهر ماه یک میلیون تومان شارژ شده بود، گفت: با هدف افزایش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، امروز مجدد ۵۰۰ هزار تومان دیگر به حساب کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از این افراد واریز شد.

وی حمایت حداکثری از خانوارهای با وسع پایین را راهبرد دولت خواند و گفت: این مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ برای استمرار دریافت افزایش کالابرگ ۳ ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه ملی دولت من، فرم خوداظهاری را پر کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اندایش همچنین با بیان اینکه چنانچه حساب کالابرگ تعداد کمی از هموطنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شارژ نشده باشد، گفت: این افراد یک هفته فرصت دارند با مراجعه به سامانه ملی دولت من، با پر کردن فرم خوداظهاری درخواست بررسی وضعیت و استحقاق خود را ارائه نمایند تا پس از بررسی الکترونیکی و میدانی، در صورت احراز مشمولیت افزایش کالابرگ، اعتبار شارژ خواهد شد.

معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: دولت برای افزایش رقم کالابرگ سایر اقشار آسیب‌پذیر غیر از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، در صورت تامین و تخصیص منابع، تصمیم‌های لازم را در مراحل بعدی خواهد گرفت.