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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

کالابرگ خانوارهای حمایتی امروز مجدد شارژ شد

کالابرگ خانوارهای حمایتی امروز مجدد شارژ شد

معاون رفاه وزیر کار از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از هموطنان خبر داد و گفت: امروز حساب کالابرگ افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۵۰۰ هزار تومان شارژ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه حساب کالابرگ هموطنان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد در تاریخ ۱۵ مهر ماه یک میلیون تومان شارژ شده بود، گفت: با هدف افزایش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، امروز مجدد ۵۰۰ هزار تومان دیگر به حساب کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از این افراد واریز شد.

وی حمایت حداکثری از خانوارهای با وسع پایین را راهبرد دولت خواند و گفت: این مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ برای استمرار دریافت افزایش کالابرگ ۳ ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه ملی دولت من، فرم خوداظهاری را پر کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اندایش همچنین با بیان اینکه چنانچه حساب کالابرگ تعداد کمی از هموطنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شارژ نشده باشد، گفت: این افراد یک هفته فرصت دارند با مراجعه به سامانه ملی دولت من، با پر کردن فرم خوداظهاری درخواست بررسی وضعیت و استحقاق خود را ارائه نمایند تا پس از بررسی الکترونیکی و میدانی، در صورت احراز مشمولیت افزایش کالابرگ، اعتبار شارژ خواهد شد.

معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: دولت برای افزایش رقم کالابرگ سایر اقشار آسیب‌پذیر غیر از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، در صورت تامین و تخصیص منابع، تصمیم‌های لازم را در مراحل بعدی خواهد گرفت.

کد مطلب 6973394

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      11 4
      پاسخ
      وقتی که کالا برگا یک ماه طول می‌کشه بیاد حساب چکامون برگشت میخوره
    • رسول IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      13 3
      پاسخ
      هر جا میریم برا کالا برگ بهمون نمیدن میگن هروقت دولت پولای قبلیمون بهمون داد بیاین تا بهتون بدیم شاید وعده سر خرمن باشه
    • IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      5 7
      پاسخ
      امروز افزایش داشت الحمدالله
    • ننننن IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 1
      پاسخ
      بد بود

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