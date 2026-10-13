مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، حسن نوروزی مدیرعامل این سازمان اعلام کرد: مهلت تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست سرپرستان خانوار متقاضی افزایش اعتبار کالابرگ، تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۴ مهرماه تمدید شده است.

در این مرحله، حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد.

بر این اساس، سرپرستان خانوارهای مشمول که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir، نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست اقدام کنند.

همچنین، نحوه رسیدگی به درخواست سرپرستان خانواری که متقاضی بازنگری و به‌روزرسانی اطلاعات خود هستند، پس از اجرای مرحله نخست، از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.