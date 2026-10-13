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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ تمدید شد

مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ تمدید شد

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از تمدید خوداظهاری تا ساعت ۲۴ جمعه ۲۴ مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، حسن نوروزی مدیرعامل این سازمان اعلام کرد: مهلت تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست سرپرستان خانوار متقاضی افزایش اعتبار کالابرگ، تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۴ مهرماه تمدید شده است.

در این مرحله، حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد.

بر این اساس، سرپرستان خانوارهای مشمول که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir، نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست اقدام کنند.

همچنین، نحوه رسیدگی به درخواست سرپرستان خانواری که متقاضی بازنگری و به‌روزرسانی اطلاعات خود هستند، پس از اجرای مرحله نخست، از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6976984

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    نظرات

    • رصا IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      5 1
      پاسخ
      ایا هزینه ای برای افزایش کالا برگ باید پرداخت شود
    • سمیه موسوی IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      8 0
      پاسخ
      درخواست شارژ حساب کالا برگ
    • حمید رضا حسن پور US ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      4 0
      پاسخ
      مشکلی نیست
    • جواد سهرابیان IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      4 1
      پاسخ
      درخواست افزایش کالابرگ وضعیت درآمد هیچ درآمدي ندار و هیچ شغلی ندارم
    • حسن محمدی IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      4 1
      پاسخ
      افزایش کالابرگ
    • IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      درود.به چه ارگانی برای تمدید باید مراجعه کنیم.سپاس
    • تیمور IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      4 0
      پاسخ
      من ۴ نفر هستم گارگر ساده شغل آزاد دارم
    • IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      4 0
      پاسخ
      درود اول کالا برگ بدون اطلاع رسانی قطع میکنید بعد هنوز جواب اعتراض نسبت به قطع کالا رو ندادید مهلت برای ثبت برای اعتبار سبد کالا رو میذارید اقا اگر شما اینقدر به فکر مردم هستید اندکی جای تنفس برای اعلام اعتراض به حذف سبد کالا بدهد تا برسیم به اضافه کردن ان.
    • بیژن داداش نیا IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      2 2
      پاسخ
      با این طرح موافقم
    • حسین ناصری IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      3 1
      پاسخ
      چه خاصیتی داره وقتی سایت my.gov.ir باز نمیشه دو روزه؟؟
    • رضا IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      6 1
      پاسخ
      بخاطر 500 هزار بی ارزش مردم رو به چه روزی انداختن/بعدشم یا آدمی که یه ماشین فرسوده مدل پایین داره و باهاش مسافرکشی میکنه برا یه لقمه نان چرا باید بخاطر داشتن یه خودروی فرسوده کالابرگ بهش تعلق نگیره عجب عدالتی!!!
    • آرمان IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      2 0
      پاسخ
      باگ بزرگی وجود داره، اونم اینکه اگر کدپستی اشتباه توسط کافی نت ثبت بشه، بعدش امکان ویرایش وجود نداره، بعد هم کالابرگ شما رو به همین بهونه قطع میکنند چون اخرش تعهد میگیرند که اطلاعات غلطی ثبت نشده باشه. حالا اون به کنار مادربزرگ ما مستمری بگیره، توی گزینه های شغل همچین چیزی وجود نداشت، بیکار و شاغل و بازنشسته بود، بعد مهارت هم چیزی نداشت ولی تیک زدن یکی از گزینه ها اجبار بود. در کل وقتی که اطلاعات کامل رو دارید دیگه احتیاجی به خوداظهاری نیست، چون ممکنه سهوا یا عمدا اطلاعات اشتباه ثبت بشه.
    • مهدی مصدقی IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      2 0
      پاسخ
      بااینکه وضعیت خرابه کار هم نیست به خاطر همان هرچه زیاد باشه بهتره

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