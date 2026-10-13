سازمان برنامه و بودجه متولی جدید افزایش کالابرگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به واگذاری تولیت اجرای افزایش طرح کالابرگ به سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: دولت سازمان برنامه و بودجه را به عنوان متولی اصلی طرح کالابرگ برای افزایش مبلغ تعیین کرده است و اکنون وظیفه تمامی نهادها و دستگاه‌ها است که برای موفقیت این سازمان در اجرای بهینه طرح همکاری کنند.

وی با تبیین نقش و وظایف ساختاری سایر دستگاه‌ها در زنجیره خدمات رفاهی و حمایتی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط یکی از دستگاه‌های مرتبط و متولی در اجرای طرح کالابرگ است و تفکیک وظایف مشخصی میان نهادها وجود دارد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه در ادامه به تفکیک زیرساخت‌های فنی و پایگاه‌های اطلاعاتی اشاره کرد و گفت: سامانه دولت من و زیرساخت‌های آن به طور مستقیم زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت می‌شود.

اندایش با تاکید بر پیشینه و ذخیره سیاستی این وزارتخانه در نظام پرداخت یارانه‌ای تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کامل دارد تا تجربیات ۱۰ ساله خود در حوزه‌های هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌های حمایتی و اجرای طرح کالابرگ را در اختیار سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های متولی قرار دهد تا مسیر تصمیم‌گیری و اجرا با بالاترین بهره‌وری پیش برود.