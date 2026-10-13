  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

سازمان برنامه و بودجه متولی جدید افزایش کالابرگ شد

سازمان برنامه و بودجه متولی جدید افزایش کالابرگ شد

معاون رفاه وزیر کار با اشاره به تغییرات ساختاری در مدیریت طرح کالابرگ الکترونیک گفت: بر اساس تصمیم دولت، سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی افزایش مبلغ کالابرگ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به واگذاری تولیت اجرای افزایش طرح کالابرگ به سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: دولت سازمان برنامه و بودجه را به عنوان متولی اصلی طرح کالابرگ برای افزایش مبلغ تعیین کرده است و اکنون وظیفه تمامی نهادها و دستگاه‌ها است که برای موفقیت این سازمان در اجرای بهینه طرح همکاری کنند.

وی با تبیین نقش و وظایف ساختاری سایر دستگاه‌ها در زنجیره خدمات رفاهی و حمایتی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط یکی از دستگاه‌های مرتبط و متولی در اجرای طرح کالابرگ است و تفکیک وظایف مشخصی میان نهادها وجود دارد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه در ادامه به تفکیک زیرساخت‌های فنی و پایگاه‌های اطلاعاتی اشاره کرد و گفت: سامانه دولت من و زیرساخت‌های آن به طور مستقیم زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت می‌شود.

اندایش با تاکید بر پیشینه و ذخیره سیاستی این وزارتخانه در نظام پرداخت یارانه‌ای تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کامل دارد تا تجربیات ۱۰ ساله خود در حوزه‌های هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌های حمایتی و اجرای طرح کالابرگ را در اختیار سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های متولی قرار دهد تا مسیر تصمیم‌گیری و اجرا با بالاترین بهره‌وری پیش برود.

کد مطلب 6976934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها