مشمولان کمک معیشت دولت، از یارانه نقدی تا کالابرگ

به گزارش خبرنگار مهر، ماهانه چند طرح کمک معیشتی از سوی دولت برای خانوارهای ایرانی اجرا می‌شود. این کمک معیشت در دو قالب پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی (کالابرگ) در حال انجام است.

مشمولان یارانه نقدی

پرداخت نقدی یارانه به خانوار دهک‌های درآمدی اول تا نهم اختصاص دارد. خانوراهای دهک‌های اول تا سوم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های درآمدی چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان ماهانه دریافت می‌کنند که به ترتیب ۲۵ و ۳۱ هر ماه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

گفتنی است، پس از به‌روزرسانی داده های مربوط به سطح درآمد و دارایی خانوارها حدود ۸ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران نقدی از ابتدای دولت چهاردهم حذف شدند که به دنبال آن، درخواست بررسی مجدد از سوی تعداد قابل توجهی از خانوارها در سامانه حمایت ثبت شد.

یارانه غیرنقدی

کمک معیشت ویژه ایرانیان ساکن در کشور:

یارانه غیرنقدی در قالب کالابرگ در دولت سیزدهم کلید خورد. ایرانیان در این طرح مختار به انتخاب دریافت یارانه نقدی یا غیرنقدی بودند. در این دوره اگر افراد مقدار مشخصی از ۱۱ قلم کالای مورد نظر خریداری می‌کردند، ۱۲۰ هزار تومان شارژ اضافه به عنوان پاداش استفاده از کالابرگ، برای آنها واریز می‌شد که این مشوق نیز بایستی صرف خرید کالا در قالب طرح کالابرگ می شد.

در دولت چهاردهم تقریبا پس از یک وقفه یک ساله اجرا طرح کالابرگ از نو آغاز شد. این کمک معیشت در کنار یارانه نقدی دهک‌های درآمدی اول تا نهم، برای تمام ایرانیان ساکن در کشور در حال انجام است.

مبلغ کالابرگ در ابتدا با ۵۰۰ هزار تومان برای دهک‌های درآمدی اول تا سوم و ۳۵۰ هزار تومان برای سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا هفتم واریز می‌شد.

در ادامه با حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان از دی ماه ۱۴۰۴ و افزایش قیمت اقلام خوراکی، این یارانه غیرنقدی به ازای هر نفر، یک میلیون تومان تعیین و به افراد اختصاص یافت؛ ضمن این که هر ایرانی ساکن در کشور می‌توانست با ثبت درخواست، مشمول این طرح شود.

گفتنی است، معیار دهک‌بندی در پرداخت کالابرگ عمومی، حذف شده و زمان‌بندی شارژ آن بر اساس رقم انتهای کد ملی سرپرستان خانوار ۱۵، ۲۵ و ۵ هر ماه انجام می‌شود.

همچنین با افزایش تورم کالاهای اساسی در سال جدید و ۳ رقمی شدن نرخ تورم خوراکی‌ها دولت مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را برای ۱۱ میلیون نفر خانوارهای مستمری بگیر کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور از این ماه (مهر ۱۴۰۵) افزایش داده است.

همچنین اعلام شده، جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر از شهروندان کشور، شامل حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، واجد شرایط برخورداری از افزایش اعتبار کالابرگ خواهند بود؛ بهره‌مندی از این امتیاز منوط به تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست توسط سرپرستان خانوار است.

بر این اساس، سرپرستان خانوارهای مشمول طرح، موظف هستند با مراجعه به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» از طریق آدرس اینترنتی my.gov.ir، نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری و نهایی کردن درخواست خود اقدام کنند.

بازه زمانی در نظر گرفته شده جهت ثبت‌نام متقاضیان در این سامانه، تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه مورخ ۲۱ مهرماه تعیین شده است.

همچنین، سازوکار رسیدگی به درخواست‌های آن دسته از سرپرستان خانواری که متقاضی بازنگری و به‌روزرسانی اطلاعات خود هستند، پس از پایان اجرای مرحله نخست، متعاقباً از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

یارانه غیرنقدی کودکان دارای سوءتغذیه:

در کنار این یارانه غیرنقدی عمومی، دومین طرح کمکی دولت برای تامین کالری روزانه جامعه، طرح تامین اعتبار برای کودکان دارای سوءتغذیه است. ماهانه سرپرستان خانوار بیش از ۱۸۸ هزار کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوءتغذیه که به مراکز بهداشتی سراسر کشور مراجعه کرده‌اند، اعتبار خرید سبد غذایی رایگان در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند.

به گفته معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، برای ۱۵۹ هزار و ۶۳۵ کودک دارای سوءتغذیه در خانوارهای بسیار نیازمند با وسع اقتصادی پایین (دهک‌های اول تا پنجم)، مبلغ ۱.۳ میلیون تومان و برای ۲۹ هزار و ۲۸۵ کودک دارای سوءتغذیه در خانوارهای نیازمند با وسع اقتصادی متوسط (دهک‌های ششم و هفتم) مبلغ ۸۰۰ هزار تومان شارژ می‌شود.

سرپرست خانوار می‌تواند در کنار ۱۱ قلم کالای اساسی مندرج در طرح کالابرگ، میوه و سبزیجات، مغزیجات نیز برای کودکان خود خریداری کنند.

طرح یسنا و یارانه غیرنقدی دولت به مادران:

طرح دیگر ویژه زنان باردار و شیرده است؛ گامی از سوی دولت برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.

طرح «یسنا» یکی از برنامه‌های حمایتی دولت در چارچوب ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. این طرح با تخصیص اعتبار حمایتی، بر تامین اقلام ضروری مادران باردار و دارای کودک زیر ۲ سال، با تمرکز بر دهک‌های کم‌درآمد متمرکز است.

طرح از سال ۱۴۰۳ اجرایی شد و ادامه دارد. در گام نخست، جمعیت تحت پوشش حدود ۲ میلیون نفر مادر باردار و دارای کودک زیر ۲ سال از ۷ دهک درآمدی کشور را شامل می‌شد. مبلغ پرداختی در این دوره ۱.۵ میلیون تومان بود که ماهانه شارژ می‌شد.

در گام دوم سال ۱۴۰۳، ۵۰۷ هزار مادر دیگر که یا باردار بودند یا دارای کودک چند قلو زیر ۲ سال به این جمعیت اضافه شد. این جمعیت مربوط به ۷ دهک نخست درآمدی بوده که مبلغ واریزی برای مادران باردار ۴۵۰ هزار تومان و برای هر کودک ۹۰۰ هزار تومان لحاظ شد.

سال ۱۴۰۴ جمعیت مشمول طرح یسنا به ۱.۲ میلیون نفر کاهش یافت و فقط مادران باردار و دارای کودک زیر ۲ سال ۵ دهک نخست درآمدی را شامل شد.

مبلغ شارژ ماهانه این جمعیت به ازای هر نفر در دهک‌های درآمدی اول تا سوم ۶۵۰ هزار تومان و دهک‌های درآمدی چهارم و پنجم ۹۰۰ هزار تومان بود.

در سال ۱۴۰۵ این طرح ادامه دارد.

کالابرگ ویژه متولدین ۱۴۰۵:

در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر شهید و تحقق مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط با «الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور» و بند (ج) ابلاغیه رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «حمایت مالی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک و تمام مادران باردار کشور»، با تخصیص منابع پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به منظور حمایت از مادرانی که فرزندان آنها از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ به دنیا آمده‌اند، تا پایان ۲ سالگی فرزند مشمول طرح هستند.

«کارت امید مادر» با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) مجری طرح کالابرگ الکترونیکی انجام می‌شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتبار خرید سبد غذایی و پوشک بچه و در صورت نیاز شیر خشک رایگان را برای به مشمولان طرح تخصیص داده است.

این مبلغ ماهانه ۲ میلیون تومان (غیرنقدی) به شکل خودکار با ثبت تولد صادر و فعال شده و اعتبار، مستقیم به حساب مادران واریز می‌شود.

اقلام اساسی مشمول انواع طرح کالابرگ الکترونیکی

خواروبار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست و پنیر

پروتئین: گوشت قرمز و گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه‌جات و سبزیجات

دانه‌های مغذی: انواع مغزیجات (ویژه کالابرگ کودکان دارای سوءتغذیه)

پوشک و شیر خشک (ویژه طرح یسنا و کودکان متولد ۱۴۰۵)

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. بازوی کالابرگ در پیام‌رسان «بله»، برنامه کاربردی شمیم

۲. کد دستوری: #۱۴۶۳*۵۰۰*