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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱

حمایت کمیته امداد بوشهر از ۱۳ هزار دانش‌آموز

حمایت کمیته امداد بوشهر از ۱۳ هزار دانش‌آموز

بوشهر - معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: ۱۳ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد از خدمات جشن عاطفه‌ها بهره‌مند شده‌اند.

عبدالرضا واعظ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشن عاطفه‌ها با شعار «آینده‌ساز باشیم» اظهار کرد: این رویداد همزمان با سراسر کشور در مدارس استان بوشهر برگزار شده و برنامه‌های مختلفی برای جلب مشارکت مردم و خیران در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اجرا شده است.

وی افزود: زنگ نمادین جشن عاطفه‌ها در بیش از ۷۳۰ نقطه آموزشی با مشارکت آموزش و پرورش نواخته شد و در استان بوشهر نیز تمهیدات لازم برای برگزاری گسترده این پویش و جمع‌آوری کمک‌های مردمی انجام شده است.

ترویج فرهنگ احسان در میان دانش‌آموزان

واعظ با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها تنها یک پویش برای جمع‌آوری کمک‌های مالی نیست، تصریح کرد: ترویج فرهنگ خیر و احسان در جامعه و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان دانش‌آموزان از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

وی تحقق عدالت آموزشی را یکی دیگر از محورهای مهم جشن عاطفه‌ها دانست و گفت: تلاش می‌شود با همراهی خیران و نیکوکاران، دانش‌آموزان نیازمند در شرایط اقتصادی موجود با دغدغه کمتری سال تحصیلی خود را آغاز کنند و کمبود امکانات آموزشی مانعی برای تحصیل آنان نباشد.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان بوشهر ادامه داد: پویش جشن عاطفه‌ها تا پایان مهرماه ادامه دارد و در همین راستا حدود ۷۲ هزار پاکت ویژه جمع‌آوری کمک‌های مردمی در مدارس استان توزیع شده است.

وی با اشاره به فعالیت پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی اظهار کرد: بیش از ۱۶۶ پایگاه با تمرکز بر محل‌های تجمع مردم در نقاط مختلف استان بوشهر برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی فعال شده‌اند تا زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم و خیران در این پویش فراهم شود.

تأمین نیازهای تحصیلی ۱۳ هزار دانش‌آموز

واعظ با بیان اینکه ۱۳ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر از خدمات جشن عاطفه‌ها بهره‌مند شده‌اند، گفت: از ابتدای اجرای این پویش، نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان از جمله لوازم‌التحریر و سایر اقلام آموزشی مورد نیاز تأمین شده است.

وی افزود: در بخش‌ها و مناطقی که میزان مشارکت‌های مردمی بیشتر بوده، علاوه بر لوازم‌التحریر، کیف نیز برای دانش‌آموزان تهیه و توزیع شده است.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: در مناطقی که میزان کمک‌های مردمی کمتر بوده نیز تلاش شده اقلام ضروری مورد نیاز دانش‌آموزان از جمله پوشاک و لوازم‌التحریر تأمین و در اختیار آنان قرار گیرد.

وی با قدردانی از مشارکت مردم نیکوکار و خیران استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با همت مردم و خیران، هیچ دانش‌آموزی در استان بوشهر بدون لوازم‌التحریر نمانده و از این نظر مشکلی برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد وجود ندارد.

واعظ در پایان از همکاری خیران، معلمان، آموزش و پرورش و همه دست‌اندرکاران برگزاری جشن عاطفه‌ها قدردانی کرد و گفت: همراهی این مجموعه‌ها نقش مهمی در تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند و تقویت فرهنگ احسان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد.

کد مطلب 6970035

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