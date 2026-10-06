عبدالرضا واعظ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشن عاطفه‌ها با شعار «آینده‌ساز باشیم» اظهار کرد: این رویداد همزمان با سراسر کشور در مدارس استان بوشهر برگزار شده و برنامه‌های مختلفی برای جلب مشارکت مردم و خیران در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اجرا شده است.

وی افزود: زنگ نمادین جشن عاطفه‌ها در بیش از ۷۳۰ نقطه آموزشی با مشارکت آموزش و پرورش نواخته شد و در استان بوشهر نیز تمهیدات لازم برای برگزاری گسترده این پویش و جمع‌آوری کمک‌های مردمی انجام شده است.

ترویج فرهنگ احسان در میان دانش‌آموزان

واعظ با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها تنها یک پویش برای جمع‌آوری کمک‌های مالی نیست، تصریح کرد: ترویج فرهنگ خیر و احسان در جامعه و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان دانش‌آموزان از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

وی تحقق عدالت آموزشی را یکی دیگر از محورهای مهم جشن عاطفه‌ها دانست و گفت: تلاش می‌شود با همراهی خیران و نیکوکاران، دانش‌آموزان نیازمند در شرایط اقتصادی موجود با دغدغه کمتری سال تحصیلی خود را آغاز کنند و کمبود امکانات آموزشی مانعی برای تحصیل آنان نباشد.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان بوشهر ادامه داد: پویش جشن عاطفه‌ها تا پایان مهرماه ادامه دارد و در همین راستا حدود ۷۲ هزار پاکت ویژه جمع‌آوری کمک‌های مردمی در مدارس استان توزیع شده است.

وی با اشاره به فعالیت پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی اظهار کرد: بیش از ۱۶۶ پایگاه با تمرکز بر محل‌های تجمع مردم در نقاط مختلف استان بوشهر برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی فعال شده‌اند تا زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم و خیران در این پویش فراهم شود.

تأمین نیازهای تحصیلی ۱۳ هزار دانش‌آموز

واعظ با بیان اینکه ۱۳ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر از خدمات جشن عاطفه‌ها بهره‌مند شده‌اند، گفت: از ابتدای اجرای این پویش، نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان از جمله لوازم‌التحریر و سایر اقلام آموزشی مورد نیاز تأمین شده است.

وی افزود: در بخش‌ها و مناطقی که میزان مشارکت‌های مردمی بیشتر بوده، علاوه بر لوازم‌التحریر، کیف نیز برای دانش‌آموزان تهیه و توزیع شده است.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: در مناطقی که میزان کمک‌های مردمی کمتر بوده نیز تلاش شده اقلام ضروری مورد نیاز دانش‌آموزان از جمله پوشاک و لوازم‌التحریر تأمین و در اختیار آنان قرار گیرد.

وی با قدردانی از مشارکت مردم نیکوکار و خیران استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با همت مردم و خیران، هیچ دانش‌آموزی در استان بوشهر بدون لوازم‌التحریر نمانده و از این نظر مشکلی برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد وجود ندارد.

واعظ در پایان از همکاری خیران، معلمان، آموزش و پرورش و همه دست‌اندرکاران برگزاری جشن عاطفه‌ها قدردانی کرد و گفت: همراهی این مجموعه‌ها نقش مهمی در تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند و تقویت فرهنگ احسان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد.