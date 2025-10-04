معاون کمیته امداد بوشهر: ۷۰ درصد مددجویان استان زن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا واعظ صبح شنبه در آیین آغاز رزمایش توزیع پنج هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد استان بوشهر در حسینیه سپاه شهرستان دیر اظهار کرد: ۷۰ درصد از جامعه تحت حمایت کمیته امداد را زنان تشکیل می‌دهند و ساماندهی این افراد از طریق سخاوتمندی خیرین صورت می‌گیرد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان بوشهر از مجموعه صنعت نفت و سایر خیرین، از جمله دولتمردان و سپاه که به کمک نیازمندان می‌آیند به عنوان مدافع حرم نام برد و از حمایت‌های آن‌ها قدردانی کرد.

واعظ تأکید کرد: پویش جشن عاطفه‌ها با هدف جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان یتیم و محسنین به دلیل نداشتن ملزومات تحصیل از جمله لوازم‌التحریر برگزار می‌شود.

وی آمار جامعه هدف این کمک‌ها را تشریح کرد: در مجموع ۱۲ هزار دانش‌آموز در شهرستان‌های استان هدف‌گذاری شده‌اند که ۱۰ هزار و ۸۸۸ نفر جامعه اصلی جشن عاطفه‌ها هستند.

حمایت از ۷۵۰۰ دانش‌آموز

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان بوشهر عنوان کرد: هفت هزار و ۵۰۰ نفر از دانش‌آموزان یتیم و محسنین در مقاطع دبستان و دبیرستان نیازمند حمایت تحصیلی هستند.

وی عنوان کرد: ۳۱ هزار خانوار معادل ۶۲ هزار نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان بوشهر هستند که هفت هزار و ۵۰۰ نفر از آن‌ها شامل فرزندان یتیم و محسنین هستند.

واعظ یادآور شد: برنامه‌ریزی شده است که در این مرحله تعداد پنج هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد با همکاری مجموعه صنعت توزیع شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این حرکت‌های حمایتی ادامه یابد تا اطمینان حاصل شود که هیچ فرزندی به دلیل کمبود لوازم‌التحریر مجبور به ترک تحصیل نمی‌شود.