به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح جمعه در حاشیه رزمایش توزیع ۱۳ هزار و ۵۰۰ بسته لوازمالتحریر ویژه دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر اظهار کرد: حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ دانشآموز نیازمند در استان بوشهر تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که بخشی از آنان از خانوادههای ایتام و محسنین هستند.
وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی، کمیته امداد با استفاده از ظرفیت خیران، حامیان طرح اکرام، مراکز نیکوکاری، مسئولیتهای اجتماعی صنایع و کمکهای دولت برای تأمین ملزومات تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت اقدام کرده است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: در همین راستا ۱۳ هزار و ۵۰۰ بسته لوازمالتحریر برای دانشآموزان در حال تحصیل و همچنین دانشآموزانی که در آینده به خانواده کمیته امداد اضافه خواهند شد، آماده شده است.
محبی ادامه داد: تلاش شده است بستههای تحصیلی پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار دانشآموزان قرار گیرد تا بخشی از نیازهای آموزشی و تحصیلی آنان تأمین شود.
استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع
وی با اشاره به نقش خیران و ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع در تأمین نیازهای دانشآموزان نیازمند گفت: با فعال شدن ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی، بهویژه در حوزه انرژی و نفت جنوب استان، زمینه مشارکت بخشهای مختلف در تأمین ملزومات تحصیلی دانشآموزان فراهم شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر اضافه کرد: حامیان طرح اکرام، مراکز نیکوکاری، خیران و دستگاههای مختلف نیز در این طرح مشارکت داشتهاند تا دانشآموزان تحت حمایت با آمادگی بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
محبی از تأمین سه هزار و ۵۰۰ بسته لوازمالتحریر با پیگیری جعفر پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این بستهها با همکاری و تعامل دستگاههای مختلف تأمین شده و در روزهای آینده در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
اجرای پویش ملی «عاطفهها»
وی همچنین از اجرای پویش ملی «عاطفهها» خبر داد و اظهار کرد: این پویش از شهریورماه با مشارکت کمیته امداد، مراکز نیکوکاری، بسیج، خیران و حامیان آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: جشن ملی این پویش نیز در هفته نخست مهرماه برگزار میشود و تلاش خواهد شد با استمرار مشارکت خیران، نیازهای دانشآموزان تحت حمایت در طول سال تحصیلی نیز تأمین شود.
محبی با تأکید بر ضرورت توزیع هدفمند کمکهای مردمی تصریح کرد: خدمات ارائهشده به جامعه هدف در سامانههای مربوط ثبت میشود تا مشخص باشد هر خدمت به چه فردی ارائه شده و از موازیکاری و بیعدالتی در توزیع کمکها جلوگیری شود.
وی از مردم و خیران استان بوشهر خواست با مشارکت در تأمین نیازهای دانشآموزان نیازمند، زمینه تداوم تحصیل آنان را فراهم کنند و اجازه ندهند مشکلات مالی و نداشتن ملزومات آموزشی مانعی برای ادامه تحصیل دانشآموزان باشد.
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