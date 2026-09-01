به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، با اشاره به آغاز پویش «جشن عاطفهها» اظهار کرد: این پویش با هدف تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت و خانوادههای نیازمند و با مشارکت خیران و مردم نیکوکار اجرا میشود.
وی افزود: تأمین لوازمالتحریر، کیف، کفش و پوشاک تحصیلی از مهمترین نیازهای دانشآموزان خانوادههای کمبرخوردار در آستانه سال تحصیلی است.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز بیان کرد: جشن عاطفهها فرصتی برای همراهی مردم در تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای آغاز سال تحصیلی آنان است.
مشارکت مردم از طریق پایگاههای نیکوکاری
البرزی گفت: کمیته امداد استان البرز با استفاده از ظرفیت ادارات، مراکز نیکوکاری و پایگاههای جمعآوری کمکهای مردمی، زمینه مشارکت آسان و مستقیم مردم نیکوکار در این پویش را فراهم کرده است.
وی از خیران و مردم نوعدوست استان دعوت کرد با مشارکت در جشن عاطفهها، در تأمین ملزومات تحصیلی دانشآموزان نیازمند سهیم شوند.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز خاطرنشان کرد: کمکهای مردمی میتواند زمینهساز آغاز سال تحصیلی با آرامش و امید بیشتر برای دانشآموزان خانوادههای تحت حمایت باشد.
وی ادامه داد: مردم نیکوکار میتوانند کمکهای خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۳-۰۵۷۸ و کد دستوری #۸۸۷۷۰۲۶ پرداخت کنند.
البرزی افزود: مراجعه به ادارات کمیته امداد، پایگاههای جمعآوری کمک و مراکز نیکوکاری در سطح استان نیز از دیگر روشهای مشارکت در این پویش است.
وی تأکید کرد: همراهی مردم در جشن عاطفهها تنها به تأمین اقلام تحصیلی محدود نمیشود، بلکه گامی برای حمایت از آینده دانشآموزان نیازمند و فراهم کردن فرصت برابر برای تحصیل و پیشرفت آنان است.
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