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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

جشن عاطفه‌ها در البرز آغاز شد

جشن عاطفه‌ها در البرز آغاز شد

کرج _ مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: پویش «جشن عاطفه‌ها» برای تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند استان تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، با اشاره به آغاز پویش «جشن عاطفه‌ها» اظهار کرد: این پویش با هدف تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت و خانواده‌های نیازمند و با مشارکت خیران و مردم نیکوکار اجرا می‌شود.

وی افزود: تأمین لوازم‌التحریر، کیف، کفش و پوشاک تحصیلی از مهم‌ترین نیازهای دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار در آستانه سال تحصیلی است.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز بیان کرد: جشن عاطفه‌ها فرصتی برای همراهی مردم در تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای آغاز سال تحصیلی آنان است.

مشارکت مردم از طریق پایگاه‌های نیکوکاری

البرزی گفت: کمیته امداد استان البرز با استفاده از ظرفیت ادارات، مراکز نیکوکاری و پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی، زمینه مشارکت آسان و مستقیم مردم نیکوکار در این پویش را فراهم کرده است.

وی از خیران و مردم نوع‌دوست استان دعوت کرد با مشارکت در جشن عاطفه‌ها، در تأمین ملزومات تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند سهیم شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز خاطرنشان کرد: کمک‌های مردمی می‌تواند زمینه‌ساز آغاز سال تحصیلی با آرامش و امید بیشتر برای دانش‌آموزان خانواده‌های تحت حمایت باشد.

وی ادامه داد: مردم نیکوکار می‌توانند کمک‌های خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۳-۰۵۷۸ و کد دستوری #۸۸۷۷۰۲۶ پرداخت کنند.

البرزی افزود: مراجعه به ادارات کمیته امداد، پایگاه‌های جمع‌آوری کمک و مراکز نیکوکاری در سطح استان نیز از دیگر روش‌های مشارکت در این پویش است.

وی تأکید کرد: همراهی مردم در جشن عاطفه‌ها تنها به تأمین اقلام تحصیلی محدود نمی‌شود، بلکه گامی برای حمایت از آینده دانش‌آموزان نیازمند و فراهم کردن فرصت برابر برای تحصیل و پیشرفت آنان است.

کد مطلب 6934075

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