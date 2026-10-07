رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای پویش تأمین لوازم تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند اظهار کرد: این پویش با شعار «آینده‌ساز باشیم» از ابتدای شهریور آغاز شده و با مشارکت آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های اجرایی تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح، امروز ۱۴ مهرماه و با همکاری آموزش و پرورش استان، زنگ جشن عاطفه‌ها به صورت نمادین در مدارس کرمانشاه نواخته شد و پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی نیز در مدارس سراسر استان فعالیت خود را آغاز کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه برگزاری جشن عاطفه‌ها در مدارس را اقدامی مؤثر برای گسترش فرهنگ احسان و نوع‌دوستی در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها دانست و گفت: همراهی مردم می‌تواند نقش مهمی در تأمین امکانات آموزشی مناسب برای دانش‌آموزان نیازمند داشته باشد.

طاهری هدف اصلی این پویش را تأمین اقلام مورد نیاز تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد عنوان کرد و ادامه داد: در قالب این طرح، تهیه بسته‌های تحصیلی شامل نوشت‌افزار، کیف، کفش و پوشاک مورد توجه قرار گرفته تا دانش‌آموزان نیازمند بتوانند سال تحصیلی را با امکانات مناسب‌تری آغاز کنند.

وی با اشاره به تعداد دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد در استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۸ هزار دانش‌آموز در استان تحت پوشش این نهاد قرار دارند و برای همه این دانش‌آموزان بسته‌های نوشت‌افزار تهیه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در پایان با اشاره به مشارکت ۴۵ میلیارد تومانی مردم استان در جشن عاطفه‌های امسال گفت: این میزان مشارکت نشان‌دهنده همراهی مردم با دانش‌آموزان نیازمند است و روند جمع‌آوری کمک‌ها و تأمین اقلام تحصیلی تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.