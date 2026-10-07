به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌اله پایان ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته نیروی انتظامی با سردار محمدی، فرمانده انتظامی استان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، نقش امنیت در استمرار فعالیت‌های فرهنگی و هنری، ضرورت توجه به ویژگی‌های بومی در برنامه‌ریزی فرهنگی و همکاری دو مجموعه مورد تأکید قرار گرفت.

پایان با تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های فرماندهان و کارکنان این نیرو برای حفظ امنیت و آرامش شهرها قدردانی کرد و گفت: جریان زندگی و تداوم فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری، مرهون امنیت و آرامشی است که کارکنان نیروی انتظامی برای تأمین آن تلاش می‌کنند؛ تلاشی که در همه ادوار، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، شایسته تقدیر است.

وی با قدردانی ویژه از فرمانده انتظامی استان اظهار کرد: حمایت‌ها و تدابیر فرماندهی انتظامی آذربایجان‌شرقی در ایام پس از جنگ، به روشن ماندن چراغ هنر و اجرای برنامه‌های هنری در سطح شهر کمک کرد و زمینه استمرار این فعالیت‌ها را فراهم ساخت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی همچنین به تعامل مطلوب با بخش‌های مختلف نیروی انتظامی مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی اشاره کرد و افزود: همکاری سازنده و همراهی این بخش‌ها، پشتوانه‌ای ارزشمند برای اجرای برنامه‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی جامعه است.

سردار محمدی نیز در این دیدار، مدیریت و تدبیر مسائل فرهنگی در جامعه امروز را امری حساس و چالش‌برانگیز دانست و گفت: مسائل فرهنگی از تنوع و پیچیدگی برخوردارند و نمی‌توان با یک نسخه یا تصمیم واحد، تمامی مشکلات این حوزه را برطرف کرد.

فرمانده انتظامی استان با تأکید بر اهمیت شناخت زیست‌بوم فرهنگی هر منطقه اظهار کرد: برنامه‌ریزی در این حوزه باید متناسب با شرایط و ویژگی‌های بومی انجام شود؛ چه‌بسا اجرای یک برنامه فرهنگی در استانی، اولویت نخست باشد، اما همان برنامه در استانی دیگر در اولویت‌های پایانی قرار گیرد.

وی با اشاره به پیشینه اقتصادی تبریز و آذربایجان و جایگاه تاریخی بازار تبریز افزود: مردم این خطه از دیرباز با اقتصاد و ارزش هزینه‌کرد آشنا بوده‌اند و به‌خوبی می‌توانند عیار یک فعالیت فرهنگی و ارزش صرف هزینه برای آن را تشخیص دهند؛ ازاین‌رو، توجه به کیفیت برنامه‌های فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد.

سردار محمدی همچنین از اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در ایجاد امید و نشاط اجتماعی قدردانی کرد و گفت: در شرایطی که مردم با مسائل و مشکلات مختلف روبه‌رو هستند، فعالیت‌های فرهنگی و هنری می‌تواند در تقویت روحیه و ایجاد امید و نشاط در جامعه مؤثر باشد.