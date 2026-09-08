۸۹ درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه عصر سه‌شنبه در بیست و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در محل استانداری سمنان اظهار کرد: طی پنج ماهه سال جاری ۱۹۲ پرونده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مورد بررسی قرار گرفته که برای این پرونده‌ها ۳۳۲ مصوبه به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه روند اجرای مصوبات ستاد نیز به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود، افزود: تا پایان مردادماه، از مجموع ۳۳۲ مصوبه تصویب شده در سال جاری، ۱۸۵ مصوبه به‌طور کامل اجرایی شده و اجرای ۱۴۷ مصوبه دیگر نیز در دست پیگیری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان همچنین از اجرای بخش عمده مصوبات سال گذشته این ستاد خبر داد و یادآور شد: از مجموع ۵۳۱ مصوبه سال گذشته، ۴۷۱ مصوبه به‌طور کامل اجرایی شده که معادل ۸۹ درصد کل مصوبات است و اقدامات لازم برای اجرای سایر مصوبات نیز در حال انجام است.

دهرویه با اشاره به افزایش محسوس تعداد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در پنج ماهه سال جاری، بیان کرد: با توجه به شرایط کشور، این ستاد از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اختیارات تفویض شده برای رسیدگی به مسائل و مشکلات فعالان بخش تولید استفاده کرده است.

وی ادامه داد: حجم اشتغال مربوط به شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که مسائل و مشکلات آنها طی پنج ماهه سال جاری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی شده، بیش از ۲۱ هزار نفر است و این موضوع بیانگر اهمیت تصمیمات و مصوبات این ستاد در حمایت از تولید و اشتغال استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بیان کرد: تأمین مالی، بدهی‌های بانکی، مشکلات گمرکی، ارزی و بیمه‌ای از جمله محورهای اصلی پرونده‌های بررسی‌شده در این ستاد بوده است.

دهرویه تأکید کرد: پیگیری اجرای مصوبات و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی با هدف استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، حفظ اشتغال موجود و فراهم‌ کردن زمینه توسعه تولید در استان سمنان ادامه خواهد داشت.