احیای ۴۲ واحد راکد سمنان؛ ۱۲۰۹ فرصت شغلی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان، با اشاره به ارزیابی وزارت کشور از عملکرد استان‌ها در حوزه احیای واحدهای تولیدی راکد، اظهار کرد: استان سمنان در سال ۱۴۰۴ رتبه چهارم کشور را در زمینه احیای واحدهای تولیدی راکد به دست آورد.

وی ادامه داد: در نتیجه اقدامات انجام‌شده برای بازگرداندن ۴۲ واحد تولیدی راکد استان به چرخه تولید، برای یک هزار و ۲۰۹ نفر اشتغال ایجاد شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، مصوبات ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و پیگیری مستمر مشکلات واحدهای راکد را از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای احیای این واحدها عنوان کرد و یادآور شد: این موضوع نقش مهمی در رونق فعالیت‌های اقتصادی استان داشته است.

دهرویه با تأکید بر اینکه احیای واحدهای تولیدی نباید به بازگشت آنها به رکود منجر شود، توضیح داد: وضعیت فعالیت و تولید واحدهای احیا شده به صورت ماهانه پایش خواهد شد تا از تداوم فعالیت آنها اطمینان حاصل شود.

وی ادامه داد: در این پایش‌ها، وضعیت تولید و اشتغال واحدها بررسی شده و در صورت بروز مشکلات جدید، موضوع برای بررسی و رفع موانع در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: پایش مستمر واحدهای احیا شده با هدف تثبیت تولید، حفظ اشتغال ایجاد شده و جلوگیری از بازگشت واحدها به شرایط رکود انجام می‌شود.