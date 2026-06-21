به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب یکشنبه در سیزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: هدف اصلی این کارگروه گره گشایی موانع پیش روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و ایجاد شرایط مناسب برای تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی است.

وی با بیان اینکه بررسی پرونده‌های اقتصادی باید با دقت و نگاه کارشناسی انجام شود، افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیران شهرستانی و نهادهای مرتبط می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و رفع سریع‌تر مشکلات سرمایه‌گذاران منجر شود.

استاندار سمنان همچنین نقش شبکه بانکی را در توسعه اقتصادی استان مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: بانک‌ها باید با تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات و همراهی با فعالان اقتصادی، نقش مؤثرتری در پیشبرد طرح‌های تولیدی ایفا کنند.

کولیوند با تأکید بر ضرورت ارائه گزارش‌های مستمر از روند حمایت‌های مالی، اضافه کرد: رصد دقیق میزان پرداخت تسهیلات و حمایت از پروژه‌های اقتصادی، زمینه مدیریت بهتر منابع و تسریع در اجرای طرح‌ها را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به لزوم وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات، خاطرنشان کرد: در مواردی که اختلاف برداشت یا ابهام قانونی وجود دارد، باید استعلام‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح اخذ شود تا تصمیمات با رویکردی واحد و هماهنگ اتخاذ شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه کارگروه تسهیل باید محلی برای حل مسائل و رفع موانع تولید باشد، توضیح داد: کاهش بروکراسی‌های غیرضروری و تسریع در فرآیندهای اداری، از مهم‌ترین الزامات حمایت از سرمایه‌گذاری و رونق تولید در استان است.

وی تأکید کرد: تمامی پرونده‌هایی که در چارچوب ضوابط قانونی در حال اجرا هستند، باید با نگاه حمایتی مورد بررسی قرار گیرند تا روند توسعه اقتصادی، تولید و سرمایه‌گذاری در استان سمنان با شتاب بیشتری ادامه یابد.