بررسی مشکلات ۱۸ واحد تولیدی استان سمنان؛ بدهی صنایع تعیین تکلیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه صبح چهارشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در محل سالن اتاق بازرگانی، سمنان با تاکید به اینکه گره گشایی از تولید رونق اقتصادی منطقه را به همراه دارد، افزود: لازمه تحقق این هدف گذاری همراهی و مساعدت بانک ها در پرداخت تسهیلات است.

وی به رسیدگی مسائل و مشکلات ۱۸ واحد تولیدی و صنعتی استان طی این نشست اشاره داشت و ادامه داد: این واحدها در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی با موانع مواجه بودند که پیرامون آن ها تصمیم گیری شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به مصوبات این جلسه اظهار کرد: تعیین تکلیف بدهی برخی واحدهای تولیدی به شرکت‌های گاز و توزیع برق و همچنین رفع مشکلات مربوط به ترخیص کالا از گمرکات، از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

دهرویه با قدردانی از همراهی بخش خصوصی استان افزود: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان در همکاری با دستگاه‌های اجرایی همراهی کم‌نظیری داشته‌اند و این موضوع مسئولیت مدیران اجرایی و بانک‌ها را در رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی سنگین‌تر می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و اشتغال خاطرنشان کرد: تثبیت اشتغال موجود و کاهش آسیب‌پذیری واحدهای صنعتی از شرایط ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، از اولویت‌های اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جاری است.