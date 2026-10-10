مدیران استان سمنان برای ثبت اشتغال و جذب تسهیلات پای کار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه عصر شنبه در نشست کارگروه اشتغال استان سمنان در استانداری، با اشاره به تحقق بیش از ۱۲۰ درصدی تعهدات اشتغال استان در سال گذشته، بر ضرورت قرار گرفتن تحقق اشتغال در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

معاون استاندار سمنان با اشاره به جایگاه ممتاز استان در تحقق تعهدات اشتغال سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی در سال جاری نیز اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند و اطلاعات مربوط به اشتغال ایجادشده را در سامانه‌های تعیین‌شده ثبت کنند.

دهرویه همچنین خواستار حضور منظم مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در جلسات کارگروه اشتغال استان شد و بر ضرورت جذب اعتبارات تخصیصی به مشاغل خانگی در بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم استفاده به‌موقع از ظرفیت تسهیلات اشتغال‌زایی، گفت: فرمانداران شهرستان‌ها باید با هماهنگی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، تا پایان آذرماه نسبت به جذب تسهیلات موضوع ماده ۹۵ قانون بودجه اقدام کنند؛ در غیر این صورت، منابع تخصیصی به سایر شهرستان‌ها منتقل خواهد شد.

گفتنی است در این نشست، عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان سمنان در زمینه ایجاد اشتغال طی نیمه نخست سال جاری، به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت.