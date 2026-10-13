انویدیا بازار را به تراشه های چینی باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انویدیا از ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶، حدود ۶۷۸ هزار شتاب‌دهنده هوش مصنوعی به چین ارسال کرده که ۴۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی تراشه‌هایی تخصصی هستند که برای آموزش و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی به کار می‌روند.

دولت آمریکا دسترسی چین به قدرتمندترین تراشه‌های هوش مصنوعی انویدیا را محدود کرده است. در نتیجه، دامنه محصولاتی که این شرکت آمریکایی می‌تواند به دومین اقتصاد بزرگ جهان عرضه کند، کاهش یافته است. هم‌زمان، دولت چین از توسعه جایگزین‌های داخلی حمایت کرده و از شرکت‌های چینی خواسته است برای واردات تراشه‌های مجاز انویدیا تأییدیه دریافت کنند.

مؤسسه تحقیقاتی IDC مشخص نکرده است که کدام محصولات انویدیا سهم ۳۴ درصدی این شرکت از بازار را تشکیل می‌دهند. همچنین روشن نیست که آیا این رقم تراشه‌های پیشرفته‌ای مانند B۲۰۰ و B۳۰۰ را نیز در بر می‌گیرد؛ تراشه‌هایی که صادرات آن‌ها به چین ممنوع شده، اما گزارش‌هایی از قاچاق آن‌ها به این کشور منتشر شده است.

پس از انویدیا، تراشه‌های علی‌بابا با سهم هفت درصدی و محصولات شرکت کامبرکن (Cambricon) با پنج درصد قرار دارند. بایدو و کونلون‌شین (Kunlunxin) هر یک چهار درصد و هایگون (Hygon) سه درصد از این بازار را در اختیار دارند.

از میان ۱۱ تراشه‌ساز چینی که IDC فعالیت آن‌ها را بررسی کرده است، ۹ شرکت در مقایسه با سال گذشته افزایش محموله‌های خود را تجربه کرده‌اند.

در مجموع، محموله‌های شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۰۰۸ میلیون واحد رسیده است.