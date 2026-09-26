گوگل هوش مصنوعی را به فضا می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این اقدام بخشی از برنامه های وسیع تر در سراسر صنعت فناوری است و میلیاردهایی مانند ایلان ماسک را نیز درگیر می کند تا ماهواره هایی به عنوان دیتا سنترهای شناور به فضا بفرستند.

گوگل امیدوار است فضای بیشتر، خنک کنندگی و انرژی خورشیدی به شیوه ای جدید برای فعالسازی هوش مصنوعی تبدیل شوند. این شرکت فناوری اعلام کرده روزهای آینده یک نمونه اولیه از چنین ماهواره ای را برای نخستین آزمایش مداری پروژه «سان کچر» (Suncatcher) به فضا می فرستد.

پروژه مذکور تلاشی برای اکتشاف آن است که آیا فضا پتانسیل میزبانی زیرساخت های پردازش وسیع هوش مصنوعی را دارد یا خیر.

شرکت های مختلف از جمله اسپیس ایکس و استارکلاود در پی طرح هایی هستند تا دیتاسنترها را به مدار پایین زمین بفرستند. هدف آنها مهار انرژی تقریبا مداوم خورشید برای فعالسازی پردازش هوش مصنوعی و اجتناب از محدودیت های ذخایر برق روی زمین است.

این عملیات قرار است همراه ماموریت «ترنسپورتر ۱۸» اسپیس ایکس و باهمکاری شرکت ماهواره ای پلنت لبز انجام شود و طی آن بررسی می شود سخت افزار هوش مصنوعی گوگل چگونه می تواند نیروهایی که هنگام پرتاب ایجاد می شوند، تشعشعات و دمای بسیار شدید در مدار پایین زمین را تحمل کند.

این سخت افزار پس از پرتاب واحدهای پردازشگر تنسور گوگل را به مدار پایین زمین می برد تا ارزیابی کند آیا تراشه های هوش مصنوعی می توانند در فضا فعالیت کنند یا خیر.

تشعشعات فضایی ممکن است دستگاه های الکترونیکی را مختل یا دچار افت کنند و از جمله باعث بروز خطاهای داده‌ای مشهور به تغییر بیت (Bit Flip) شوند.

گوگل اعلام کرد سخت افزارهای خود را هنگامیکه فعالیت های هوش مصنوعی در یک واحد در دانشگاه کالیفرنیا انجام می شده، آزمایش کرده است اما تست های مداری برای درک آنکه سخت افزار در شرایط واقعی چه عملکردی دارد، ضروری است.

این شرکت طراحی اش برای خنک کردن تراشه های پرمصرف انرژی در خلا را که در آن خنک سازی معمول با جریان هوا غیر ممکن است، با ترکیب لوله های داغ و رادیاتورها ارزیابی می کند.

اما کارشناسان معتقدند این کانسپت همچنان تا تجاری شدن سال ها فاصله دارد.