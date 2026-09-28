متا و یوتیوب آگهی مستند زندگی ایلان ماسک را منتشر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این درحالی است که نشریه هالیوود ریپورتر گزارش داده بود تیک تاک، متا، یوتیوب و ایکس نمایش آگهی برای ترویج پیش نمایش فیلم مستند«ماسک» را رد کرده اند. با این وجود هنگام تماس تک کرانچ با متا، سخنگوی این شرکت اعلام کرد اشتباهی رخ داده و آگهی ها دوباره بازنشانی شده اند.

یوتیوب نیز روز شنبه آپدیتی منتشر و اشاره کرد پیش نمایش این مستند در یوتیوب وجود داشته است. این شرکت اعلام کرد: هنگامی که این محتوا به‌عنوان یک تبلیغ ارسال شد، سیستم ما به‌طور موقت آن را محدود کرد. پس از بررسی، مشخص شد که این تبلیغ می‌تواند منتشر شود و محدودیت آن برداشته شد.

البته رد نمایش تبلیغات در پلتفرم ایکس که به ماسک متعلق است، تعجبی ندارد. ایلان ماسک اخیرا در پستی به کارگردان این مستند تاخته بود.

البته طبق گزارش ها متا، تیک تاک و یوتیوب تبلیغ این مستند را به دلیل محتوای سیاسی رد کرده بودند. فیلم مذکور اخیرا در جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده و نقد های مثبتی دریافت کرده بود.