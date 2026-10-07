اکبری: ۵۰۰ کیسه آرد در مرکزی از چرخه توزیع خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اکبری پیش از ظهر چهارشنبه در هفتمین نشست کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان مرکزی اظهار کرد: اگرچه بخشی از آردهای مکشوفه پس از تعیین تکلیف به شبکه توزیع بازمی‌گردد، اما حجم کشفیات تنها بخشی از تخلفات را نشان می‌دهد و تقویت نظارت در مرکز استان و شهرستان ساوه ضروری است.

وی با اشاره به تشکیل حدود ۲۰ پرونده در حوزه کشفیات آرد در شهرستان‌های اراک و ساوه افزود: نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیسه آرد در استان کشف شده که بخش قابل توجهی از این کشفیات در شهرستان ساوه و اراک و بخشی نیز در داوودآباد از خودروهای حامل آرد انجام شده است.

اکبری تصریح کرد: این کشفیات توسط مجموعه فرمانداری‌ها، ضابطان، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شده و بخشی از پرونده‌ها نیز پس از رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی منجر به صدور رأی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اتخاذ تصمیمات انضباطی حدود ۵۰۰ کیسه آرد عشایری، شناسایی نقاط پرخطر و تقویت نظارت بر توزیع و مصرف آرد ضروری است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی تاکید کرد: بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد، رسیدگی تا حامل آرد انجام شده اما منشأ تأمین آن بررسی نشده است؛ از جمله در پرونده‌ای ۱۲۵ کیسه آرد از یک خودرو کشف شد که به گفته متهم، از یک نانوایی در خیابان داوران تأمین شده بود، بنابراین سهمیه و عملکرد نانوایی مذکور نیز باید بررسی شود.

وی افزود: دستگاه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اداره غله باید در زمان تخصیص سهمیه‌های بعدی، سوابق و عملکرد واحدهایی را که در پرونده‌های تخلف قرار دارند با دقت بیشتری بررسی کنند و اقدامات پیشگیرانه صرفاً به تشکیل پرونده و رسیدگی تعزیراتی محدود نشود.

اکبری با اشاره به برخی پرونده‌های شهرستان ساوه بیان کرد: تعدادی از نانوایی‌های متخلف بر اساس گزارش جهاد کشاورزی معرفی شدند، اما در روند رسیدگی با استناد به ادعای تأمین آرد از منابع دیگر، پرونده‌ها با پیچیدگی مواجه شد؛ این در حالی است که تأمین آرد باید مطابق ضوابط و از طریق سامانه سیما انجام شود.

وی گفت: دستگاه‌های دولتی باید در حوزه مسئولیت خود، فرآیند تأمین و توزیع آرد را به‌صورت دقیق رصد کنند و اجازه ندهند با ارائه اسناد یا اظهارات غیرمرتبط، مسیر واقعی تأمین آرد از چرخه نظارت خارج شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی به تعیین تکلیف آرد موجود در نانوایی‌های پلمب‌شده اشاره کرد و افزود: در برخی موارد به دلیل اختلاف میان مالک و مستأجر یا سایر مسائل، واحد نانوایی پلمب شده، اما بخشی از آرد موجود در آن باقی مانده و حتی فاسد شده است.

وی تصریح کرد: پنج واحد نانوایی در استان شناسایی شده که بخشی از آرد موجود در آنها فاسد شده است؛ بنابراین دستگاه‌های متولی باید با تعیین تکلیف این موجودی، از هدررفت آرد جلوگیری کنند.

اکبری بر ضرورت تغییر شیوه نظارت متناسب با ضوابط و الگوهای جدید تأمین و مصرف آرد تأکید کرد و گفت: نظارت‌ها علاوه بر واحدهای نانوایی، به سطح عرضه و واحدهایی مانند خشکبارفروشی‌ها و شیرینی‌پزی‌ها نیز گسترش پیدا کند.

وی ادامه داد: فعالیت واحدهای شیرینی‌پزی و خشکبارفروشی باید با میزان مصرف آرد آنها تطبیق داده شود؛ به‌ویژه واحدهایی که با وجود فعالیت مستمر و تراکنش بانکی، طی چند ماه هیچ خریدی از سامانه سیما نداشته‌اند و لازم است منشأ تأمین آرد آنها بررسی شود.

وی تاکید کرد: احتمال انتقال آرد سهمیه‌ای نانوایی‌ها به سایر واحدها باید بررسی شود و نظارت بر زنجیره تأمین، توزیع و مصرف آرد درسطح عرضه نیز تقویت شود.