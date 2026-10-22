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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

مرکزی در جمع ۱۰ استان برتر کشاورزی کشور؛ تجلیل از ۶۲ برگزیده استانی

مرکزی در جمع ۱۰ استان برتر کشاورزی کشور؛ تجلیل از ۶۲ برگزیده استانی

اراک- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از انتخاب ۶۲ تولیدکننده برتر بخش کشاورزی این استان خبر داد و گفت: ۴۲ نفر از این برگزیدگان برای حضور در رقابت‌های ملی معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کتان فروش پیش از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: این آیین با هدف پاسداشت تلاش فعالان عرصه تولید و امنیت غذایی، معرفی الگوهای موفق و ترویج روش‌های نوین تولید برگزار شده است.

وی افزود: فرایند ثبت‌نام در سامانه ملی برگزیدگان از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد و تا خردادماه امسال، یک‌هزار و ۷۸۷ نفر از بهره‌برداران بخش کشاورزی استان در این سامانه ثبت‌نام کردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ادامه داد: پس از بررسی مستندات و پرونده‌های متقاضیان در کمیته‌های شهرستانی و استانی، ۳۵۳ نفر به‌عنوان برگزیدگان شهرستانی انتخاب شدند که در نهایت ۶۲ نفر از آنان موفق به کسب رتبه استانی شدند و در این آیین مورد تجلیل قرار گرفتند.

کتانفروش با اشاره به معرفی بخشی از برگزیدگان استان به مرحله ملی تصریح کرد: از میان منتخبین استانی، ۴۲ نفر به کارگروه‌های ملی معرفی شده‌اند تا در رقابت با برگزیدگان سایر استان‌ها حضور یابند؛ امیدواریم نمایندگان استان مرکزی بتوانند با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی و توانمندی‌های خود، در سطح ملی نیز به موفقیت دست پیدا کنند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی در شمار ۱۰ استان برتر کشور در بخش کشاورزی قرار دارد افزود: متناسب با این جایگاه، باید سهم استان در میان برگزیدگان ملی نیز افزایش یابد و توانمندی تولیدکنندگان در عرصه ملی بیش از پیش معرفی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به ضرورت مشارکت گسترده‌تر بهره‌برداران در فرایند انتخاب برگزیدگان تاکید کرد: ظرفیت ثبت‌نام تولیدکنندگان استان در سامانه‌های ملی تا ۱۰ برابر میزان فعلی، یعنی بیش از ۱۷ هزار نفر، قابل افزایش است و تحقق این ظرفیت مستلزم آگاهی‌بخشی، مشارکت فعال کشاورزان و بارگذاری به‌موقع مدارک و مستندات مورد نیاز از سوی خود بهره‌برداران است.

وی بیان کرد: افزایش مشارکت تولیدکنندگان در این فرایند، علاوه بر فراهم‌کردن زمینه شناسایی استعدادها و معرفی الگوهای موفق، می‌تواند به انتقال تجربه‌های ارزشمند، توسعه روش‌های نوین تولید و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک کند.

کتان فروش گفت: با توجه به نقش کشاورزان، دامداران، مرغداران، عشایر و فعالان صنایع تبدیلی در تأمین امنیت غذایی کشور، تجلیل از برگزیدگان، فرصتی برای ارج نهادن به تلاش‌های این بخش و تقویت انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی است.

کد مطلب 6986148

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