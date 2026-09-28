غلامرضا ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال حدود ۲۰۰ هزار تن گندم در استان مرکزی خریداری شده که ارزش آن به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: تاکنون ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران استان مرکزی پرداخت شده و مابقی نیز بر اساس تأمین منابع پرداخت خواهد شد.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی با اشاره به ظرفیت ذخیره‌سازی گندم در این استان گفت: حدود ۲۵ مرکز ذخیره‌سازی استاندارد گندم در مرکزی فعال بوده و مجموع ظرفیت آنها به ۷۵۰ هزار تن می‌رسد که معادل حدود ۳۰ برابر نیاز است.

وی افزود: ظرفیت بالای ذخیره‌سازی یک مزیت برای استان مرکزی است، اما به‌دلیل تک‌محصولی بودن سیلوها، بخشی از این ظرفیت ممکن است بلااستفاده بماند.

ملکی درباره برنامه دولت برای اصلاح نظام یارانه نان گفت: موضوع عادلانه‌سازی یارانه‌ها همواره یکی از سیاست‌های دولت بوده و این مسئله در برنامه‌های مربوط مورد توجه قرار دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی درباره وضعیت تأمین آرد در این استان گفت: چنانچه تمام آردی که برای نان اختصاص پیدا می‌کند، به‌صورت واقعی تبدیل به نان شده و به سفره مردم برسد، کمبودی در زمینه آرد نخواهیم داشت.

ملکی با اشاره به یارانه‌ای بودن آرد افزود: پایین بودن قیمت آرد و نان موجب شده است در برخی موارد سوءاستفاده‌هایی صورت گیرد و آرد از مسیر مصرف نانوایی خارج شود و از جمله در مصارف غیرنان، دامداری‌ها، خشک‌پزی و برخی موارد دیگر که این موضوع توسط دستگاه‌های نظارتی در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: البته نمی‌توان این مسئله را به همه نانوایی‌ها تعمیم داد و بسیاری از نانوایان با رعایت ضوابط فعالیت می‌کنند و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

ملکی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف نان توسط مردم گفت: شهروندان باید به اندازه نیاز خود نان خریداری کنند و از خرید بیش از نیاز که در نهایت موجب تبدیل نان به ضایعات و نان خشک می‌شود، خودداری کنند.

وی اظهار کرد: نان با وجود قیمت پایین، هزینه و زحمت زیادی برای تولید دارد و باید در مصرف آن دقت شود، همان‌گونه که در حوزه‌هایی مانند برق و انرژی، پویش‌های مصرف بهینه شکل گرفته است، در زمینه مصرف نان نیز نیازمند فرهنگ‌سازی و توجه مردم هستیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی درباره نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها نیز گفت: نظارت بر نانوایی‌ها در حال انجام است و همکاران ما عملکرد نانوایی‌ها را بررسی و تخلفات را ثبت می‌کنند و این نظارت‌ها در تعامل با دستگاه‌های مربوط انجام می‌شود.

وی افزود: موضوع قیمت نان و یارانه اختصاص‌یافته به آن نیز اهمیت زیادی دارد. دولت برای تأمین نان یارانه پرداخت می‌کند و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب برای انتقال مؤثرتر یارانه به مردم، می‌توان اثربخشی این حمایت را افزایش داد.

وی با اشاره به وضعیت پخت نان کامل در استان مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۵ نانوایی در استان نان کامل تولید می‌کنند که نسبت به گذشته افزایش داشته است.

ملکی ادامه داد: در توسعه پخت نان کامل نباید شتاب‌زده عمل کرد، چراکه افزایش کمی نباید به قیمت کاهش کیفیت تمام شود و تلاش ما این است که این برنامه به شکل اصولی پیش برود و بدون ایجاد فشار و هیجان، شمار نانوایی‌های عرضه‌کننده نان کامل افزایش پیدا کند.

وی بیان کرد: کیفیت نان کامل تولیدشده در نانوایی‌های فعال در این حوزه مطلوب است و امیدواریم با افزایش استقبال مردم و کشش بازار، امکان توسعه این طرح و تبدیل آرد کامل به نان کامل در نانوایی‌های بیشتری فراهم شود.



ملکی درباره سهمیه آرد نانوایی‌های فعال در حوزه پخت سنتی و تنوری گفت: سهمیه نانوایی‌ها بر اساس عملکرد آنها تعیین می‌شود و اگر نانوایی دارای عملکرد واقعی و قابل قبول باشد و میزان فروش و فعالیت آن افزایش پیدا کند، سهمیه آن نیز بر اساس ضوابط بررسی و در صورت نیاز اصلاح خواهد شد.