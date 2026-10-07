به گزارش خبرنگار مهر، داود قاسمی پیش از ظهر چهارشنبه در هفتمین نشست کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان مرکزی اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده، ۷۵ پرونده مربوط به عدم رعایت ساعت فعالیت و فعالیت در ایام تعطیل، ۶۲ پرونده مربوط به عدم رعایت نظامات صنفی و ۴۳ پرونده نیز در حوزه قاچاق بوده است.

وی افزود: بررسی آمار مربوط به تعطیلی واحدهای نانوایی در مردادماه نشان می‌دهد از بیش از ۵۴ مورد تعطیلی گزارش‌شده، ۲۰ مورد به تشکیل پرونده منجر شده است. در شهرستان آشتیان نیز از هشت مورد گزارش‌شده، هر هشت مورد دارای پرونده تخلف بوده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان مرکزی ادامه داد: در شهرستان شازند نیز از ۲۳ مورد گزارش‌شده، مواردی به تشکیل پرونده منجر شده و در سایر شهرستان‌ها نیز روند بررسی گزارش‌های مربوط به تعطیلی و انحراف عملکرد واحدهای نانوایی در حال انجام است.

قاسمی با اشاره به اهمیت بررسی انحراف‌های بیش از ۱۰ درصد در عملکرد واحدهای نانوایی گفت: خروجی سامانه در این بخش باید به‌صورت مستمر از سوی شهرستان‌ها بررسی و موارد دارای انحراف قابل توجه، با جدیت پیگیری شود.

وی تصریح کرد: در شهرستان محلات نیز موضوع تعطیلی بیش از پنج روز مورد بررسی قرار گرفته و در شهرستان اراک از ۲۶ مورد تعطیلی اعلام‌شده، ۱۵ مورد به تشکیل پرونده منجر شده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان مرکزی بیان کرد: در شهرستان تفرش از هشت مورد تعطیلی، برای ۶ مورد پرونده تشکیل شده و در شهرستان دلیجان نیز از ۱۰ مورد گزارش‌شده، ۶ مورد به تشکیل پرونده انجامیده است.

وی افزود: بخشی از آمار مربوط به تعطیلی واحدهای نانوایی در مردادماه، در گزارش شهریورماه منعکس شده و فرایند بررسی و تطبیق اطلاعات همچنان ادامه دارد؛ بر همین اساس لازم است شهرستان‌ها علاوه بر موضوع تعطیلی بیش از پنج روز، انحراف‌های بالای ۱۰ درصد را نیز به‌صورت مستمر بررسی و پیگیری کنند.